Asociación Amigo Fiel invita a disertación

Confirmar presencia a los contatos: 3493459193 o al 3493524505.

El Campito Refugio

Así se presenta esta ONG en su página web:

"El Campito Refugio es una ONG, sin fines de lucro. Estamos inscriptos, como Asociación Civil, REFUGIO EL CAMPITO personeria juridica n° 6971, Ruta16 Parcela 501 E Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, zona sur del Gran Buenos Aires, en Argentina.

El refugio tiene una población que ronda los 750 perros. El trabajo de rescate y recuperación NO TIENE PRECEDENTES EN AMERICA LATINA. Por ser un REFUGIO NO EUTANÁSICO no considera inviable a ninguno de sus animales. Lo que lo hace ÚNICO EN EL MUNDO son sus 120 perros paraliticos, ellos no pueden caminar y usan carritos hechos a medida; además viven en el refugio 50 ciegos, y más de 250 viejitos, Muchos de ellos están en tratamiento por problemas renales, hepáticos, cardíacos, oncológicos o diabéticos.



El Campito no recibe subsidios, aportes de empresas, o alimento balanceado de ninguna compañía, no tiene cuotas ni socios. Se puede ser padrino / madrina del refugio, o de un perrito que desees proteger en particular, a voluntad: no hay montos fijos y la frecuencia de la ayuda también es voluntaria.



El círculo que se inicia con el rescate y continúa con la recuperación, culmina con la adopción. En el refugio ingresan alrededor de 100 animales destruidos, mes a mes, gracias a que una cantidad similar se van en adopción gracias a la excelente tarea desarrollada por el equipo de adopciones.



El objetivo principal de la organización es la concientización de la sociedad. Las ideas que se difunden a través del accionar diario del refugio son las del respeto irrestricto por la vida y la de que el bienestar de los animales se puede lograr si la sociedad se involucra y los sentimientos de piedad se traducen en acciones concretas. Los pilares de esta concientización son: el cuidado adecuado y el no abandono de las mascotas, la esterilización como único medio de control poblacional, la adopción en lugar de la compra de animales, el rechazo a toda forma de sacrificio o eutanasia. La concientización a la cual apunta El Campito Refugio va más allá del respeto y cuidado hacia a los animales. El objetivo es lograr una sociedad no abandónica y respetuosa, tanto de sus animales, como de sus abuelos como de las personas con capacidades diferentes.



Una característica distintiva de El Campito es el sistema de “puertas abiertas”: cualquier persona puede visitar el refugio para brindar su amor a los camperitos (sobrenombre cariñoso de los perritos de refugio) o, si lo desea, formar parte del equipo de voluntarios de esta organización. De esta manera, se estimula a quienes se acercan a crear nexos con los animales y a involucrarse.

El Campito Refugio está compuesto por las áreas de Prensa, Campito Solidario y Campito Escolar.

El team del Campito cuenta con un total de 102 organizadores y más de 250 voluntarios, que sábado a sábado vienen al refugio a trabajar por y para ellos".