Cumbre entre el Gobierno y Diputados por el presupuesto provincial

Luego del encuentro, llevado a cabo en el despacho del ministro de Economía en el primer piso de Casa de Gobierno, Agosto señaló: "Fue una buena reunión en la que trabajamos sobre dos ejes, un esquema de modificaciones, que había tenido un principio de conversación en diciembre y otras que estaremos analizando mañana, y se planteó el tema de continuar avanzando con el financiamiento a algunos programas municipales. La idea es que el día jueves sea tratado".

"La legislatura tiene la intención de avanzar en el presupuesto, las modificaciones van a tener la consulta al Senado para establecer una actividad coordinada", finalizó el ministro.

PLAN INCLUIR

En referencia al programa, Agosto señaló: "El compromiso que asumimos es poner al día las obras del Plan Incluir, pero le comentamos a los diputados que a veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología de manera tan estricta porque no hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene una situación particular, un proyecto diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y por lo tanto no se puede hacer la segunda transferencia, pero nuestro espíritu es ese, avanzar en las cosas que quedaron pendientes".

Para finalizar, agregó: "Cuando dialogamos en diciembre acordamos incrementar en 2 mil millones de pesos más, es decir de los 4 mil que estaban en el presupuesto original, llevarlo a 6 mil, eso fue concedido por el gobierno en aquel momento y finalmente si la ley se aprueba el Plan Incluir va a tener un incremento del 50%".