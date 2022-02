Para el gobierno provincial, el reclamo de intendentes y presidentes comunales "parece una puesta en escena"

Mientras el gobernador Omar Perotti firmaba un nuevo acuerdo educativo entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales y comunales para que todos los chicos estén en la escuela aprendiendo, cerca de 70 intendentes y presidentes comunales de la UCR, el PS, el PDP y el GEN marcharon a Casa de Gobierno en reclamo por el atraso en el giro de recursos.

En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 en UNO 106.3) el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, opinó que la foto “parecía más una puesta de escena que un reclamo real” y aseguró que solo "eran una veintena".



“Lo llamativo es que en el mismo momento del gobernador estaba en el Museo de la Constitución firmando con todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia el compromiso de «Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo» para asegurar escolaridad plena, se estaba acá con la foto frente a la Casa de Gobierno”, destacó.

El titular de Integración y Fortalecimiento Institucional afirmó que es evidente la voluntad de dotar de recursos a los municipios y comunas, y que “se intenta instalar algo más de carácter político partidario”.

“Vinieron a reunirse con el gobernador, a pedir audiencia con el gobernador acá, sabiendo que estaba allá a unas cuadras de la Casa de Gobierno”, insistió. “Nosotros sabíamos que estaban pensando en armar algo, pero nunca tuvimos certeza; nos enteramos el mismo martes a la mañana que a las 11 iban a llegar hasta acá. Lamentamos que sea en ese horario porque en realidad a las 10.30 era la actividad en el Museo de la Constitución. Ellos sabían que el gobernador o los ministros iban a estar en esa actividad”.

La respuesta de Provincia



Freyre contó que el mismo martes recibió, junto al subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, a una veintena de intendentes y presidentes comunales del radicalismo, a quienes les marcaron “la enorme voluntad de fortalecer los gobiernos locales” y “el esfuerzo en transferencias de aportes”.

“Cuando nosotros asumimos había municipios y comunas que tenían deudas de cuatro o cinco años en aportes como obras menores”, afirmó Freyre, aclarando que corresponde a la ley que habilita a la provincia a girar fondos a los municipios y comunas para hacer obras, comprar equipamiento y mejorar servicios. “También resolvimos una deuda con los saldos de coparticipación de 2018 y 2019 que estaban impagos. Pudimos resolver lo del fondo de financiamiento educativo que históricamente se pagaba con un año de atraso y durante el año pasado se pagó 2020 y 2021 juntos para arrancar este año con 2022 al día”.

En esta línea, enumeró la creación de programas como el Fondo Covid, Plan Incluir (una ampliación territorial del Plan Abre que estaba centrado en Rosario y Santa Fe), Boleto Educativo Gratuito y Boleto Educativo Rural.

“Charlando esto con los radicales también les contábamos que es bastante visible la cantidad de obras que se están llevando adelante por parte de la provincia y muchas veces junto con los intendentes en ciudades que no son gobernadas por el mismo signo político que gobierna la provincia”, agregó, ejemplificando con Santa Fe, Rosario, Firmat, Venado Tuerto, Rufino, Vera y Malabrigo.

Por otro lado, mencionó que durante la reunión de mediados de año con el Foro de Intendentes Radicales se pidió analizar caso por caso los conflictos, debido a que generalmente responde a “algún problema de rendición” o “alguna dificultad de papelerío o cuestiones administrativas”.

“Claramente hay una voluntad de dotar de recursos, y muchos de esos recursos son universales. Ni que hablar de los programas como Billetera Santa Fe que obviamente llegan a todas las localidades y que significa además más coparticipación para los municipios”, dijo Freyre.

Consultado por el impacto que puede tener esta manifestación opositora en la aprobación del presupuesto, el funcionario expresó: “Lo que queremos dejar atrás es esta cuestión de la regla política del toma y daca. Esto es una cuestión de trabajo conjunto y se puede charlar qué es lo que falta, que es lo que hay que resolver, cómo afecta el presupuesto a determinadas cuestiones, pero el toma y daca como amenaza me parece que son tiempos de la política que hay que ir superando, y mucho más en este contexto”.

“Aquellos que tienen una dificultad particular lo hablan con nosotros y tratamos de resolverlo. Prueba de esto también es que no estuvieron todos los municipios de la oposición ayer en este planteo, porque entendieron y entienden que hay una voluntad explícita de trabajo conjunto, y decidieron no acompañar este reclamo”, deslizó.

El presupuesto, trabado



Según los intendentes y presidentes comunales de la oposición, la provincia les debe 2.500 millones de pesos en concepto de Fondo de Obras Menores, obra pública y Fondo Covid, y esta es la razón por la cual sus legisladores no aprobaron el Presupuesto 2022. Sin embargo, dado que el monto para este año es de 850.000 millones de pesos, pareciera una cifra demasiado insignificante para trabar la discusión.

“No sé de dónde sale la cuenta de los 2.500 millones de pesos, no entiendo muy bien cómo se obtiene el número”, aseguró Freyre sobre los dichos de Horacio Ciancio, presidente del foro de intendentes radicales.

Y aseguró: “Los fondos Covid se distribuyeron todos y de hecho estamos dependiendo de tener nuevo presupuesto para poder fondear esa partida. Con respecto a obras menores, si los intendentes quieren presentar proyectos para el 2022, lo tienen que hacer con el presupuesto del año pasado, por lo que se pierden 32% que es bastante”.

La ley de fondo de obras menores permite que la Legislatura habilite que el 50 por ciento sea para gastos corrientes, y desde su creación hace casi 15 años, "el único año que no se votó fue en 2019, cuando Lifschitz terminaba su mandato", indicó Freyre. “Cuando asumió Perotti en la ley de emergencia se incluyó esto y 2019 se terminó pagando en el 2020 a todos por igual y al mismo tiempo”, puntualizó el funcionario.

“Nosotros insistíamos en que si esto se iba a votar se haga en junio, julio o agosto; en algún tiempo que permita llegar administrativamente. La Legislatura votó esto en octubre”, recordó para justificar los retrasos actuales. “Esos fondos para gastos corrientes se están pagando y tiene que ver con esa demora que se generó en la Legislatura. Fueron tres meses”.

En esta línea, Freyre remarcó: “Nosotros tenemos cerrado el ejercicio 2021, estamos ya en el ejercicio 2022, y lo que no pudiste pagar en el 2021 tenés que afectarlo a este y obviamente resolver la reconducción del presupuesto; más allá de que la provincia tiene el compromiso en marzo de pagar el primer vencimiento, en marzo, de 150 millones de dólares de los 500 millones de dólares que se había tomado de deuda en la gestión de Miguel Lifschitz”.

“No hay tiempo para poses políticas o cuestiones electoralistas. Un presupuesto votado es el mayor condicionamiento que le haces a un gobierno porque lo obligás a gastarlo. No hay mayor manera de controlar a un Ejecutivo que con un presupuesto en marcha”, concluyó.