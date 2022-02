#LigaProvincial: En Esperanza, Unión intentará adueñarse del liderazgo del Grupo

Por El Eco de Sunchales

Esta noche, a las 21:30, Almagro y el Bicho Verde tendrán un duelo clave para definir quien se queda con el número 1 de la zona en la Fase Regular. La décima fecha de la Zona C se completa con los siguientes partidos: Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente y Americano de Carlos Pellegrini vs. Atenas de Venado Tuerto.