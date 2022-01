LigaProvincial: Esta noche, Unión retoma la competencia frente a Americano

El Bicho Verde recibe este viernes 28, a las 21:30, al equipo oriundo de Carlos Pellegrini en la Fortaleza del Bicho, cumpliendo la novena fecha de la Zona C del Torneo Provincial de Mayores.

Los dirigidos por el entrenador Rodrigo “Aringa” Juárez cerró con un triunfo de visitante el año pasado, derrotando a Atenas de Venado Tuerto, ocupando la segunda posición en la tabla valorativa con una sola derrota frente al invicto Almagro de Esperanza.

El resto de los partidos de la Zona C: Brown de San Vicente vs. Almagro de Esperanza y Atenas de Venado Tuerto vs. Argentino de Firmat.

La tabla de posiciones de la Zona C: Almagro de Esperanza 16 (8-0); Unión de Sunchales 15 (7-1); Brown de San Vicente 12 (4-4); Atenas de Venado Tuerto 10 (2-6); Americano de Carlos Pellegrini 10 (2-6) y Argentino de Firmat 9 (1-7).