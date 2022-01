RegionalAmateur: Libertad bancó todo y es semifinalista de la Región Litoral Sur

El equipo dirigido por Juan Carlos Garello hizo su negocio y avanzó de fase. Nunca fue apabullado por Quilmes y, más allá de un par de ocasiones de la visita, no pasó sobresaltos. Incluso tuvo una muy clara apenas comenzaba el partido, pero el travesaño le negó el gol a la muy buen llegada del capitán Alexis Mansilla.

Por su parte, Quilmes tuvo una nítida en el primer tiempo en la que Muriel no llegó a empujar al gol. Ya en el complemento, luego de que el partido estuviese interrumpido por 16 minutos por el apagón de algunos reflectores de las torres de iluminación, Libertad aguantó los embates del Cervecero y terminó festejando.

Un disparo de Jomini fue desviado justo y la pelota se fue al córner, mientras que Luciano Alderete tapó un cabezazo de Albarracín con una volada formidable. Eso significó el pasaje a la siguiente instancia para este sacrificado equipo del Cañonero. El próximo rival será Atlético San Jorge, uno de los grandes candidatos del certamen. La ida se jugará el próximo domingo en Sunchales, mientras que el 30/1 se verán las caras en San Jorge.

RESUMEN DEL PARTIDO

Libertad: Alderete; Grabenvarter, Diaz, Lencina, Correa; Costamagna, Visetti, Mansilla (Demarco), Fernandez; Quiroga y Triverio (Góngora). Suplentes: Unrein, Saavedra, Lehmann, Rivero y Girard. DT: J. Garello

Quilmes: Pinzano; Acuña, Vazquez, Muriel, Suarez; Forni (Vittarelli Gongora), Pautasso, Manassero (Albarracin), Carrizo (Ocampo); Meza (Jomini) y Weissen (Bustos). Suplentes: Pagliero y Bracaccini. DT: H. Togni

Terna arbitral: Dario Suarez (árbitro) – Mauro Cardozo y Angelo Trucco

Amonestados: Mansilla, Costamagna y Gongora (Libertad) – Vazquez, Suarez, Pautasso y Weissen (Quilmes)

Expulsados: No hubo

Goles: No hubo

LITORAL SUR

TERCERA RONDA ELIMINATORIA

I: At. Paraná vs. Libertad (Concordia) (L)

II: Atlético San Jorge vs. Dep. Libertad (Sunchales) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

