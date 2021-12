Pase sanitario y vacunas: todo lo que hay que saber para tener el esquema completo contra el Covid

La directora del Programa Provincial de Inmunización de Santa Fe, Soledad Guerrero, explicó como deben manejarse quienes aún no recibieron, por diversos motivos, la segunda dosis de vacuna contra el Covid.

Lo primero que aclaró es que las vacunas están disponibles. Por lo tanto –y a poco de que se implemente el pase sanitario que exigirá tener es esquema completo para asistir a eventos masivos como canchas, recitales, reuniones religiosas, viajes de egresados– es fundamental conocer cómo hacer para tener las dos dosis.

También despejó dudas sobre la aplicación de dosis adicionales (tercera dosis) y dosis de refuerzo.

* Quien no se colocó ninguna vacuna hasta el momento puede acercarse a cualquier vacunatorio (ex Rural, los dispuestos en cada uno de los distritos de la ciudad, centros de salud, hospitales) y simplemente mencionar que no tienen colocada ninguna dosis contra el Covid y quiere vacunarse.

Allí les ofrecerá la primera dosis y le indicarán la fecha para la segunda.

No hace falta anotarse en la página oficial.

* Para los mayores de 18 años que no se colocaron la segunda dosis, sea cual sea la vacuna (Sputnik, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm) deben ir a cualquier vacunatorio, expresar que quieren la segunda dosis y se las aplicarán. Puede que les coloquen la misma vacuna que tienen puesta, u otra. Las combinaciones han tenido muy buenos resultados en todo el mundo.

* Chicos y chicas entre 12 y 17 años con o sin comorbilidades que recibieron Moderna o Pfizer (en base a ARN mensajero), si no tienen ninguna dosis o si tienen una sola deben acercarse a la Ex Rural o vacunatorios que cuenten con las de ARN Mensajero ya que ese tipo de vacuna no está disponible en todos los centros. Actualmente hay stock de Pfizer. Cabe recordar que Moderna puede combinarse con Pfizer.

El pase sanitario se exigirá a partir de los 13 años.

* La colocación de cada dosis queda registrada en el carnet de vacunación de cartón (y en el sistema de Salud) y también está disponible en la aplicación Mi Argentina. Cada persona puede ingresar, validar sus datos y rápidamente obtener el carnet en forma digital.

Dosis adicional y dosis de refuerzo



* Quienes tienen más de 50 años y recibieron dos dosis de la vacuna Sinopharm pueden colocarse la dosis adicional a partir de las cuatro semanas de haber recibido la segunda. Ya están siendo citados o les llegará el turno en breve.

*Toda persona adulta inmunocomprometida (con enfermedad oncológica, enfermedad autoinmune, trasplantados, personas con VIH, cualquier ciudadano con problemas de defensa en su organismo) ya puede colocarse una dosis adicional, independientemente de la vacuna colocada. Con un mínimo de un mes de intervalo desde la segunda. Les llega el turno. Si lo pierden por cualquier motivo, pueden acercase al vacunatorio más cercano y vacunarse.

* Los adolescentes sin comorbilidades que recibieron dos dosis de Pfizer o Moderna recibirán dosis de refuerzo recién a los 5 o 6 meses de colocada la segunda.

* Los adolescentes que recibieron dos dosis de Moderna o Pfizer y están inmunocomprometidos (VIH, problemas oncológicos, enfermedades autoinmunes, trasplantados) deben recibir una dosis adicional. No les corresponde a todos los que tienen factores de riesgo sino solamente a los inmunocomprometidos. Ante cualquier duda consultar con el médico de cabecera.

* Dosis de refuerzo para los mayores. Se comenzó con los de 90 años, luego los de 80 y así en forma escalonada. Se irá llamando a toda la población mayor de 18 años para su dosis de refuerzo. Les llegará el turno siempre que hayan pasado 5 meses de la segunda dosis. Y se priorizará a los que hace 10 meses, 9 meses, 8 meses, etcétera, que recibieron la segunda dosis.

* Menores de entre 3 y 11 años. En los próximos días se habilitará en la Ex Rural vacunación libre para este grupo (estos chicos no están incluidos en la exigencia del pase sanitario pero es muy importante que completen los esquemas).

Dudas que pueden surgir



¿Si tuve Covid y me puse una dosis, necesito la segunda? Soledad Guerrero detalló que “no hay estudios que aseguren que si uno tuvo la enfermedad y se colocó una sola dosis o ninguna tenga una inmunidad perdurable en el tiempo”. Por lo tanto, “la recomendación es que tengan el esquema completo de vacunas que es lo que da la mayor protección”.

En el pase sanitario no se considera si alguien tuvo o no Covid. Deben tener las dos dosis de vacunas para asistir a todo tipo de encuentro masivo.

Si voy a viajar y todavía no me vacuné ¿puedo elegir qué vacuna colocarme ya que hay países como Estados Unidos que no permiten el ingreso con Sputnik?

En este momento hay disponibilidad de vacunas AstraZeneca, por ejemplo. Por lo tanto hoy es posible acceder a esta posibilidad si no se tienen colocada ninguna.

Si una persona ya recibió, por ejemplo, una dosis de Sputnik y otra combinada, o ambas de Sputnik, por más que tenga como tercera (de refuerzo o adicional) alguna de las autorizadas por Estados Unidos por el momento no puede ingresar al país del Norte.

Estrategia fundamental



La funcionaria que dirige el área de Inmunizaciones de la provincia, quien cuenta con varias décadas de trayectoria en campañas de vacunación, alentó la instrumentación del pase sanitario. “Es una estrategia que ayuda fundamentalmente a que la población tome conciencia de la necesidad y responsabilidad social de la vacunación. Quien tiene el criterio de no vacunarse se descuida y deja de cuidar a los otros”, enfatizó Guerrero.

“El virus busca a los susceptibles y esos son los no vacunados o las personas con defensas bajas y encuentra mayor posibilidad de expandirse en lugares donde las tasas de vacunación son bajas”.

También, dijo Guerrero, “en personas y poblaciones no vacunadas crecen las chances de que se generen mutaciones del virus que pueden ser más contagiosas, o más severas o ambas cosas”.

Mencionó que este fin de año encuentra a Santa Fe “en un muy buen momento respecto de la campaña, con más del 76% de la población con ambas dosis y colocando las dosis adicionales y de refuerzo”.

Y agregó: “Acá hubo un equipazo de salud, en todos los niveles, en toda la provincia, que puso todo para lograr este momento epidemiológico. Y una población que respondió con compromiso y mucho interés: no es momento de aflojar sino de seguir construyendo como lo venimos a haciendo”.