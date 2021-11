El PDP no aprobará la creación y toma de crédito para un parque teconológico

El PDP Sunchales apoya a los emprendedores y al desarrollo científico tecnológico, pero ha decidido no aprobar la toma de un crédito por más de 31 millones de pesos para la primera etapa de un nuevo edificio, proyectado para incubar iniciativas de base tecnológica, por entenderlo como otro intento improvisado de generar un título de alto impacto, sin el debido respaldo.

La gestión Toselli pretende que se lo apruebe en el Concejo Municipal, donde remitió dos Proyectos de Ordenanza: uno para la creación del Parque y otro para ser autorizado a endeudar al Municipio, con el fin de construir una primer etapa del edificio.

Ya se ha visto que la disponibilidad de un espacio físico no constituye el pilar de una política pública. Así el caso de la Casa del Emprendedor, que por inadecuada gestión de los espacios cedidos, falta de revisión y cumplimiento del Reglamento, etc. no está cumpliendo con las expectativas.

Un nuevo edificio, además de una erogación millonaria, supone nuevos empleados, y mayores gastos de mantenimiento y costos fijos. Esto se justificaría plenamente si la idea surgiese de un adecuado trabajo previo de relevamiento de las necesidades y demandas del sector, una consulta previa con industriales, emprendedores, empresas innovadoras en el tema, etc.

De lo informado por funcionarios y de lo que hemos consultado adicionalmente, no ha habido estos chequeos indispensables. Así, nos encaminaríamos a un nuevo anuncio (como el del “Centro Multimodal de Transferencia de Cargas”, o la “compra de vacunas”, por ejemplo) sin la correspondiente planificación y certeza de cumplimiento de los objetivos pretendidos.

Existe en cambio la urgente necesidad, como planteamos desde el bloque del PDP en el Concejo, de adquirir terrenos para ampliar el Área Municipal de Promoción Industrial y el Área de Servicios.

Lo que hoy necesita un emprendedor luego de transitar sus primeros pasos, es validar su proyecto, tanto técnica como comercialmente, e inmediatamente, tener un lote y apoyo crediticio disponible donde comenzar a hacer realidad sus sueños y previsiones.

Y hoy, quien puede, debe construir fuera del Parque Industrial (con todos los problemas de ruidos, transporte de carga, etc. que eso implica), o pensar en radicarse fuera de Sunchales.

Con esos más de 31 millones de pesos debemos priorizar las inversiones. ¿No necesitamos acaso equipar al municipio con lo necesario para los servicios básicos? Necesitaríamos un camión regador nuevo, motoguadañas y ropa, botines y elementos de protección adecuados, y así podríamos seguir la lista.

No creemos en la improvisación, ni en los nombres estelares tan utilizados por esta gestión municipal; creemos en los proyectos nacidos del estudio previo y la necesaria y amplia consulta con los sectores involucrados.

Un emprendedor tecnológico no necesita hoy más que un modesto espacio físico y una buena conexión a internet. Quizás su propio domicilio alcanza para el primer paso. De hecho, en 1975, Bill Gates junto a Paul Allen fundaron Microsoft en el garaje donde se guardaba el auto de la familia Gates. Así nació lo que hoy conocemos como Windows….