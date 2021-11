Leo Collino: "Optamos por reconstruir el auto ganador de las 500 millas de Rafaela"

UNIDAD DE POTENCIA

"A la hora de elegir el año de base para la restauración surgían dos hitos memorables. Por un lado, el auto campeón nacional del '66, con motor Chevrolet de 7 bancadas y con los colores verde y naranja del auspiciante principal (Richiger); y por otro lado el auto azul y amarillo ganador de las 500 millas de Rafaela del '63, con un piloto recién bajado de un Midget que irrumpía en las tapas de Automundo y era apodado “el gringo de alpargatas” por la prensa.

Por su heroísmo, la segunda opción se impuso de manera unánime entre los directivos del AMCS, P11, la Municipalidad de Sunchales y el Grupo Sancor Seguros. Así, el auto debió lucir la trompa de aluminio en caída, frenos a campana aleteados, llantas de rayos de alambre y el antiquísimo motor Chevrolet Apache de 4 bancadas que se usó ese año.

Esta decisión marcó un incremento de complejidad superlativo en los trabajos. Yo creo que esto impulsó a los mecánicos. No digo que la versión del '66 hubiese sido simple, pero claramente la concreción de la opción 1963 los transforma en héroes a ellos también.

En este sector mostramos el motor Apache donado por Luis Zschocke y rectificado íntegramente en Sunchales por Aldo Peirone. Luis, un referente de los motores americanos; Aldo un hombre de pueblo que tiene máquinas de primer mundo y una capacidad y voluntad admirables. El block reluciente reposa y espera el armado final.

La tapa de cilindros fue trucada en las cavernas del taller de Tártara, en Zárate. Digo cavernas porque así entiendo esos pasillos en forma de laberinto, llenos de motores de otras épocas, donde Juanjo limó los conductos y abrochó las válvulas.

¡Las válvulas! Hechas especialmente por nuestros amigos de Basso. Los mismos materiales, máquinas y procesos que utilizan para proveer a Ferrari y Mc Laren entre otros. Un lujo".

Leo Collino

LAS RUEDAS





"En una secuencia cuasi de Discovery Turbo salimos a la caza de partes originales del auto. Aquí mismo en Sunchales, nos metimos en un garaje oscuro donde el vendedor tenía un tesoro. Dos llantas Borrani Milano de aluminio hechas en Italia en la década del ’50, más una masa monotuerca de la misma marca. Estos elementos eran equipo original de los autos de la Fórmula Uno internacional de aquella época. Se dice que Fangio y Froilán Gonzalez solían traer ese tipo de componentes.

No es casualidad que las ruedas hayan estado en Sunchales, es que esas mismas eran originales del Pian Chevrolet de Chente. Mariano intuyó cuanto significaban para nosotros las piezas que el preservaba. La transacción fue un éxito. De hecho, la documentamos y en cualquier momento sale un episodio al mejor estilo Cazadores de Tesoros.

En base a estas muestras el equipo comenzó un trabajo de medición, moldeado y mecanizado que no tiene comparación. Una mezcla de talento y artesanía que no se suele ver, y miren que me meto en cavernas de todo tipo.

El cabezón (Bonetto) metió platos de 20 kg. de aluminio en el torno de su casa; y torneó, y torneó. Nacieron cuatro campanas de frenos idénticas a las originales, con aro de fundición por dentro. Aparte de ser vistosas, sé que también van a frenar derecho.

En los talleres de Yaffei (acá, cruzando la calle) se mecanizaron masas, estrías, palieres. Exquisito trabajo. Foglia también mecanizó de todo y se ocupó de los modelos de fundición. Nacho siempre al pie del cañón.

Estas acciones en Proyecto 11 ponen de manifiesto la tracción que logra un polo industrial bien definido y con proyección. En nuestra ciudad y en la región hay capacidad instalada y experiencia; hay emprendedores y empresarios que propagan un verdadero clima de prosperidad".

Leo Collino

LOS FIERROS I





"La orden de pedido fue recurrente. “Estamos restaurando un Formula Uno que se incendió, precisamos los mejores elementos y quiero que dones tu parte, que tu marca este presente. El auto es símbolo de nuestra ciudad, junto con la primera cosechadora automotriz del mundo… Pero también tiene un valor trascendente en la historia del automovilismo nacional.”

¿Adivinen quien se negó? Nadie. ¡Conocí gente maravillosa con P11, y empresas totalmente despegadas!

En IASA hacen pistones forjados para competición y exportan la gran parte de su producción. Alfredo en persona se ocupó de diseñar nuestros seis pistones. La idea es acercarnos a la relación de compresión con la que trabajaba Aldo Viotti en el motor del '63.

Aldo fue un adelantado incluso cuando era viejo, imagínenlo de joven. Una vez, ya de grande, nos puso a punto las dos levas del motor Fiat 125 del Midget. A oído, sin mediciones. Probábamos las largadas en frente a la puerta del hotel Casic y medíamos el tiempo hasta la esquina del semáforo donde hoy está Mr John. Rebelde Aldito, eh?

Las bielas Ercrom llegaron recién. Hoy mismo las trajo su constructor Pablo Ercoli quien hizo una de las donaciones mas importantes. Incluso comenzó a producir bielas en su fábrica impulsado por este pedido puntual de P11. Le va a ir muy bien y va a exportar mucho. Pregúntenle.

El ingeniero aeronáutico Alejandro Antonellini, creador de Conforma Inox es un incondicional. Vino, midió el auto, recibió las indicaciones y reseñas de Juan Carlos Bonetto (que sabe todo) y nos fabricó un múltiple de escape idéntico al original. El múltiple de admisión lo hizo José Collino y lo equipó con 3 carburadores Stromberg, como era originalmente. Al carburador de adelante, apenas llegó de Waldringfield (Inglaterra), Bonetto lo cortó todo con su sierrita.

Sin miedo al éxito Bonetto".

Leo Collino

LOS FIERROS II





"En RM Competicion nos hicieron el árbol de levas, con el mismo reglaje que tenía Chente anotado en la libretita que su familia aún conserva y que aquí exhibimos. No la toquen, ya es como papiro egipcio. Allí aparecen todos los proveedores y muchos de los datos técnicos que, imagino yo, Chente pudo “sacarle” a Aldo en ese momento. El resto de la información estaba en la mente del maravilloso motorista.

Ferrazzi está preparando todo el sistema de ignición con cables de bujía de época. Recordemos que el auto tenía un distribuidor de 12 salidas y no de 6, esto es información arqueológica de Bonetto. Acá es cuando hablo de dificultad para encontrar elementos que ya no se fabrican. Igual lo conseguimos, no se preocupen.

Yaco nos envió mangueras de época, esto nos dará seguridad en el sistema de refrigeración. Juntas Illinois de Rosario tuvo que desempolvar viejas matrices y nos produjo especialmente las juntas para el motor Apache. Gran soporte, colegas de expos internacionales.

Zschocke comenzó a traernos elementos de USA, repuestos originales del motor que en Argentina no existen. Bombas, relojes y mucho mas. Omar Barrera de Barpran nos hizo un embrague de época, similar a lo que usaban en el '63. Placa de acero, tridisco como los que hace para el TC, pero con materiales de la vieja escuela.

Al embrague lo montamos sobre un volante de motor de acero que nosotros diseñamos imaginando el original y que mecanizamos en Foglia. Lo divertido de este volante es que no tiene corona dentada. Al auto habrá que empujarlo para que arranque. Otra memoria de Bonetto que nos mete en en líos pero hace épica hasta a la mera maniobra de darle marcha al motor.

Tal es la implicancia de la memoria de Bonetto que el imponente cobertizo que el Grupo Sancor Seguros construyó en el AMCS tiene amplios portones para facilitar la maniobra de arranque".



Leo Collino

EL ARTESANO





"El artesano Juan Carlos Bonetto golpea la fina chapa de aluminio con su martillo y la hace cantar a ritmo preciso. Hace un poco de calor en su taller de calle Crespo en Sunchales y los anteojos están sujetos casi en la punta de su nariz.

Está tan centrado en su trabajo que olvida las cámaras que lo apuntan (más tarde diríamos entre risas que fue el actor destacado de Proyecto 11; personalmente creo que su conexión con el oficio pertenece a otra galaxia).

Junto a su hijo, Diego – otro personaje que destila cercanía y expertiz -, encararon uno de los trabajos más difíciles: reconstruir parte de la carrocería de aluminio del Fórmula 1 MN Pian-Chevrolet del Automóvil Midget Club Sunchales.

Todo artesanal, seguidores de P11.

Lo curioso es que, pese a que miramos constantemente hacia el futuro, su taller es como viajar hacia atrás en el tiempo. Muchas de sus herramientas ya no existen ni se consiguen en ningún lado, pero en ese taller están listas para ser usadas y más activas que nunca. Todo se desprende de la magia del talento y de los actos familiares de honestidad y perseverancia.

Gracias también, familia Bonetto, por hacer que el trabajo audiovisual se cuente solo.

Gracias por tanta predisposición de todo el equipo de mecánicos, nuestros aliados y actores. HDP STUDIO, por tantas horas de crudo y fotos gatilladas. Ha sido un privilegio enorme estar al frente del registro audiovisual de todo el Proyecto 11.

Solo el tiempo determinará el valor cultural de ese material".

Kity Malano