FederalA: Unión cerró la temporada con una derrota

En los primeros cuarenta y cinco minutos, los equipos ofrecieron muy poco , no hubo prácticamente situaciones de riesgo y los arqueros no tuvieron casi participación. Fue chato, sin ideas y sin claridad, en donde ambos conjuntos no supieron aprovechar las pocas pelotas paradas que tuvieron.

En el complemento, la visita salió a buscar el partido y el uno de Unión, Leonardo Torres, de a poco, comenzó a transformarse en la figura. Primero sacó al córner un cabezazo de Alfaro que ingresaba contra su palo derecho. Después, se lució nuevamente desviando un remate de Alfaro que tenía destino de gol. A los 58', Reynaga ganó el fondo por izquierda, sacó un centro bajo sin peligro y el defensor Paiz, intentando rechazar, la metió dentro de su propio arco, poniendo en ventaja a la visita. Torres también atajó un cabezazo de Fioroto evitando el segundo de Juventud Unida.

Los dirigidos por Tosetto buscaron el empate con ganas y una chilena de Attis exigió a De León contra el palo derecho y sobre el final, Rodríguez remató, tapando nuevamente el uno visitante, y si bien recogió el rebote Sánchez, disparó afuera de zurda.

Nueva derrota albiverde cerrando el año futbolístico profesional, no pudiendo clasificar a la siguiente instancia del Federal A.

SINTESIS

ESTADIO DE LA AVENIDA

ARBITRO: Guillermo González (Resistencia) LINEAS: Fernando Brillada (Resistencia) Rodrigo López (Resistencia) 4° ARBITRO: Hugo Fleitas (Rosario)

UNION DE SUNCHALES 0: Leonardo Torres; Kevin Allasia, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Gonzalo Schonfeld; Cristian Sáncjez, Tomás Federico, Mauro Ponce de León (Denis Stracqualursi) y Ricardo Villar; Diego López (Adrián Rodriguez) y Tomás Attis. DT. Adrián Tosetto

JUVENTUD UNIDA DE GUALEGUAYCHÚ 1: Lucas de León; Nicolás Trejo, Guillermo Saliadarre, Lautaro Brienzo y Luis Abraham; Juan Fernando Alfaro, Juan Fernando Alfaro, Gonzalo Saucedo y Juan Francisco Pereyra (Enzo Vargas); Lucas Fiorotto (Brian Parada) y Renzo Reynaga (Juan Martín). DT: Norberto Acosta.

GOLES: ’58 Paiz e/c (JUG)

INCIDENCIAS: Amonestado Aylagas (U)

La Zona B se completó con estos partidos

Racing de Córdoba 1 – Gimnasia de Concepción del Uruguay 0

Defensores de Villa Ramallo 1 – Gimnasia y Tiro de Salta 1

Defensores de Pronunciamiento 1 – Sarmiento de Resistencia 2

Crucero del Norte 1 – Boca Unidos de Corrientes 1

Central Norte de Salta 1 – Sportivo Las Parejas 0

Chaco For Ever 1 – Douglas Haig de Pergamino 0

Libre Sportivo Belgrano de San Francisco