LRF: Este jueves arranca el Torneo Clausura

En la noche del martes 26 se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol, donde entre otros temas se confirmó la programación de la primera fecha del Torneo Clausura de Primera «A».

Jueves, a las 21:30: Argentino Quilmes vs. Atlético y Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte.

Viernes, a las 21:30: Florida de Clucellas vs. Bochazo de San Vicente y Libertad de Sunchales vs. Deportivo Tacural.

Domingo, a las 16:00: Talleres de María Juana vs. Deportivo Ramona; Sportivo Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado y Deportivo Aldao vs. Peñarol.

Domingo, a las 20:00: 9 de Julio vs. Brown de San Vicente.