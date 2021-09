Expresiva: nueva convocatoria para emprendimientos culturales

La participación es totalmente libre y gratuita para todas las personas interesadas, quienes sólo deben aceptar las Bases y condiciones y completar el formulario online que se encuentra en el sitio oficial de Expresiva (www.expresivasantafe.com.ar). El mismo será considerado como fuente primaria de información para la evaluación y calificación de los proyectos.



Los emprendimientos que resulten seleccionados en la convocatoria ingresarán al programa de pre incubación, se entregarán 30 (treinta) becas. Durante esta etapa inicial, se proveen las herramientas necesarias para que las y los emprendedores que se encuentran en una etapa inicial puedan potenciar y escalar sus proyectos, impulsar la creación de empleos, evaluar la creación de infraestructura para aumentar sus ganancias y reducir riesgos. Desde Expresiva se brindan instancias de formación, apoyo técnico, instalaciones físicas y asesoramiento constante para acceder a fuentes de financiamiento para poner en marcha su propio negocio.

Convocatoria 2021

Se pueden presentar emprendimientos culturales de los siguientes cuatro rubros: audiovisual (cine, televisión, video, etc.); turístico (gastronomía, circuitos turísticos, eventos, servicios, museografía, centros de interpretación, espacios y /o conceptos de feria etc.); diseño (arquitectónico, comunicación visual, gráfico, publicitario, industrial, indumentaria, textil, objetual, artesanía conceptual, escenográfico, informático, multimedial, software, videojuegos, etc.) y artes (escénicas, música, visuales, audiovisuales, digital, fotografía, editorial, etc.). Cabe destacar que tendrán prioridad aquellos proyectos que estén radicados en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia.

El programa de pre incubación se desarrollará de manera totalmente virtual y consta de instancias de formación, se brindan más de 30 horas de capacitación diseñadas en módulos para fortalecer a los equipos emprendedores en una etapa incipiente; también se ofrecen tutorías, para brindar acompañamiento y asistencia en la elaboración del entregable de cada módulo; y la posibilidad de acceder a un espacio físico y equipos de trabajo localizados en Capital Activa, ubicado en la Cortada Falucho 2450, ciudad de Santa Fe.

La duración del programa será de 4 (cuatro) meses a partir de la firma del contrato de pre incubación. Una vez transitada la pre incubación los emprendimientos serán nuevamente evaluados para ingresar a la etapa de incubación, con fecha estimada 2022.

Sobre Expresiva

Se trata de una iniciativa entre la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, un esfuerzo articulado y un compromiso conjunto con la cultura y el capital simbólico regional, las industrias culturales y el desarrollo de nuevas fuentes productivas. Desde 2010, esta incubadora ofrece a emprendedores y emprendedoras culturales de Santa Fe y la región, instancias de formación, capacitación, apoyo técnico, instalaciones físicas y asesoramiento para acceder a fuentes de financiamiento y poner en marcha su propio negocio.

La Incubadora es generadora de movimiento económico y trabajo genuino, y es por definición promotora del desarrollo sociocultural de la región. Por sus espacios de pre-incubación han pasado más de 420 emprendimientos y siendo actualmente 45 los incubados.

Para más información escribir a [email protected] o ingresar a www.expresivasantafe.com.ar