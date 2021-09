Caso Bertoglio: No aprobaron la remoción y el concejal seguirá en su cargo

Ciudad 23 de septiembre de 2021 Jorge Tribouley Por

El voto del concejal Oscar Trinchieri fue fundamental para que el legislador demoprogresista mantuviera su banca. "Pancho" hizo una cerrada defensa de la actuación de Bertoglio y presentó una moción que obtuvo solo su voto para que no haya sanciones y se remita el expediente administrativo al Ministerio Público de la Acusación. El pedido de remoción obtuvo los tres votos de sus autoras pero no alcanzó la mayoría agravada (2/3 partes), ya que Alejandra Bugnón manifestó que no existía mérito para ejercer la potestad disciplinaria. El legislador que era apuntado por un posible conflicto de intereses afirmó en su alocución: "Es una falacia que haya intentado ejercer algún tráfico de influencia".