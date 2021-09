Caso Bertoglio: Este jueves se presentan dos mociones por su remoción o la continuidad en el cargo

La sesión ordinaria del Concejo Municipal que dará inicio este jueves 23, a partir de las 9:00, promete ser ríspida con un debate de alto voltaje. Uno de los temas del orden del día tratará sobre el posible conflicto de intereses del edil Horacio Bertoglio, ya que como concejal habría intervenido activamente en proyectos relacionados con el loteo Solaro cuando cumplía funciones de apoderado en el mismo. Luciana Paredes, Andrea Ochat y "Marita" Ferrero solicitan la remoción; mientras que la demoprogresista María Alejandra Bugnón afirma que no existió conflicto de intereses.

En la sesión prevista para mañana, la Comisión Especial creada por la Resolución N° 772/21, a partir de la nota Nº 1290 ingresada al Concejo por el abogado Juan Manuel Chiapero, apoderado de Héctor Solaro, titular del "Loteo Solaro", dará a conocer el dictamen emitido por el abogado especialista en Derecho Constitucional, Domingo Rondina, convocado a pedido dicha Comisión.

Recordemos que la nota presentada por el letrado informaba que el concejal Horacio Bertoglio fue apoderado del "Loteo Solaro" desde el 29 de julio de 2013 hasta el 15 de abril de 2021, y ante el inminente litigio judicial entre las partes, solicitaba que el edil demoprogresista se abstenga de intervenir en el tratamiento de la ordenanza que se refería a la finalización de dicho desarrollo inmobiliario, apuntando a un visible conflicto de intereses.

Para definir si existió conflicto de intereses en el desempeño de las funciones del Concejal y sus actividades particulares en el período Julio de 2019 – Abril 2021, se creó la Comisión Especial conformada por los Concejales María Alejandra Bugnón, Luciana Paredes, Andrea Ochat, Oscar Trichieri, siendo esta última la que la preside en su carácter de vicepresidenta 1° del Concejo Municipal.

La Comisión generó un expediente administrativo, recabó toda la información pertinente, reunió todas las probanzas aportadas por las partes y contrató un estudio de un profesional del derecho externopara que este dictamine sobre la existencia o no de algún hecho pasible de sanción por este Cuerpo, acorde a la legislación vigente local y provincial. La elección recayó en el Dr. Domingo Rondina, abogado especialista en Derecho Constitucional, ditaminado que "ha quedado demostrado que la actuación del concejal Bertoglio resultaba incompatible y que vulneró varias normas provinciales y nacionales". Y advierte "que más allá de una conducta tipificada, la sanción al concejal Horacio Bertoglio que puede llegar hasta la remoción de la banca, debe ser una decisión política".

Basados en ese dictamen, las concejalas Luciana Paredes, Andrea Ochat y "Marita" Ferrero presentaron un proyecto de resolución donde manifiestan en el primer artículo que "atendiendo la gravedad de los hechos probados, que afectan los derechos del concejo, su seguridad y dignidad. Y dada la falta de condición necesaria para el cargo de Concejal, se establece que tales hechos comprobados resultan faltas graves y corresponde como sanción la remoción del cargo del Concejal Horacio Daniel Bertoglio".

Por otra parte, la edil María Alejandra Bugnón presentó otro proyecto de Resolución donde expresa "que no existió conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones del Concejal Bertoglio y sus actividades particulares en el período julio 2019 – abril 2021, y consecuentemente disponer que no existe mérito para ejercer la potestad diciplinaria por parte del Honorable Concejo Deliberante". En dicho proyecto aclara que se asesoró con el abogado Andrés Mathurin, afirmando que “el dictamen tiene un grave error conceptual sobre lo que es un loteo” entre otras consideraciones, concluyendo que "puede ser un acto moralmente discutible pero no una falta de ética".

Este jueves tendrá una definición la situación planteada y es importante aclarar que se necesitan los dos tercios del Concejo para lograr la remoción del edil Horacio Bertoglio, o sea 4 concejales deberían dar el aprobado. Se supone que Bertoglio se abstendrá de participar en la votación (aunque podría hacerlo), y sobre los 5 restantes, 3 exigen la remoción (Luciana Paredes, Andrea Ochat y "Marita" Ferrero) y uno opina que no existió el conflicto de intereses (María Alejandra Bugnón). Por lo tanto, el voto del concejal Oscar Trinchieri terminará definiendo la suerte del legislador del PDP Sunchales en la Legislatura local.