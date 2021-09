Octavio Maretto, con solo 17 años, jugará en Italia

El hijo del ex basquetbolista y entrenador Javier Maretto partirá este sábado 18 a Europa para competir en el básquet italiano. Defenderá la casaca del Aurora Basket Jesi que se encuentra en la ciudad de Iesi, compitiendo en la Serie B, la tercera división del básquet en Italia.

Aurora Basket Jesi será el equipo que reciba al basquetbolista liberteño "Oki" Maretto junto a otra promesa del básquet nacional. “Me agarró de imprevisto, pero muy feliz” afirmó Octavio sobre este gran desafío en su carrera. Además se refirió a su paso por el Club “me hicieron ser mejor jugador y, sobre todo, mejor persona”.

Aurora Basket Jesi disputa actualmente la Serie B, tercera división del básquet italiano. “No conozco casi nada de allá. Tengo que ponerme a ver un poco el mapa” reconoció Octavio debido a la rapidez de la noticia. “Me dijeron que estaba todo arreglado y que tenía pasajes para los tres días” remarcó con grata sorpresa. Octavio no llegará solo, sino que lo hará con el joven Gianluca Constantiti que disputó la última Liga Nacional con Ferro de Caballito.

El más pequeño de la familia Maretto arribó a Sunchales a principios del 2019. En ese mismo año logró ser Campeón Nacional con Santa Fe en la categoría U15, torneo que lo puso en la órbita de la Selección Nacional Juvenil. “Mi paso por Libertad me ayudo muchísimo. Siento que llegue de una manera y me voy completamente de otra. Los entrenadores y compañeros me hicieron ser mejor jugador y, lo más importante, mejor persona”.