LRF: Unión cayó ante Ben Hur en el adelantado de la 8º fecha

Guillermo Bersano – En la noche lluviosa de ayer, Ben Hur derrotó 2 a 1 a Unión de Sunchales en la Cancha Auxiliar Nº 3, en el inicio de la 8ª fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina.

El primer tiempo fue de trámite friccionado, luchado y con lluvia persistente durante gran parte del desarrollo. Las mejores posibilidades fueron para el conjunto visitante con Filippi, Schonfeld y Rodríguez, pero el arquero Velázquez se lució para tapar dos oportunidades. La Bh también tuvo las suyas con una aparición de Bianciotti.

En el complemento el juego tomó otro rumbo al primer tiempo, y se tornó de un intenso ida y vuelta. Ben Hur el equipo que se mostró mejor en el arranque con las buenas intervenciones de Jiménez. Sin embargo, en su primera aproximación de la etapa, la visita se puso en ventaja gracias a un tanto de Filippi a los 18′ tras una desacople defensivo de la BH.

Luego, Barbero movió el banco y con los ingresos de González y Ojeda su equipo ganó mayor peso ofensivo. Así el Lobo obtuvo su recompensa y a los 26′ González anotó la igualdad.

Más tarde, a los 34′, el Bicho Verde sufrió expulsión de Alberione y de ese tiro libre le cometieron penal a Yuste. González se hizo cargo del tiro desde los doce pasos, pero Torres atajó su definición.

Sobre el final, a los 49′, nuevamente Cardozo marcó la pena máxima para Unión por una falta sobre Besaccia, Jiménez no perdonó y la BH se quedó con un merecido triunfo por 2 a 1. De esta forma, la BH hilvanó su segunda victoria consecutiva.

Ben Hur 2 – Unión de Sunchales 1

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: el partido se suspendió y debe ser reprogramado.

Ben Hur: Alan Velázquez; Fabián Quiroga, Miguel Yuste, Tomás Asteggiano y Andrés Grosso; Iván Montenegro (Matías González), Nicolás Besaccia, Leandro Sola y Germán Mayenfisch (Luciano Ojeda); Sebastián Jiménez y Agustín Bianciotti. Suplentes: Matías Astrada, Matías Ocampo, Juan Ignacio Bessone, Manuel Acosta y Joaquín Taborda. DT: Maximiliano Barbero.

Unión de Sunchales: Leonardo Torres; Agustín Alberione, Kevin Allassia, Ronaldo Welchen y Lautaro Peralta (Alejandro Siben); Thiago Allassia (Lucas Cristaldo), Gianfranco Baier, Gonzalo Schonfeld y Francisco Filippi; Mauro Ponce de León (Alexander Fernández) y Adrián Rodríguez. Suplentes: Uriel Sosa, Alexis Flores, Iván Baudin y Santiago Toledo. DT: Claudio Batiston.

Goles: 63′ Francisco Filippi (U); 71′ Matías González (BH); 93′ Sebastián Jiménez (BH).

Expulsado: 79′ Alberione (U).

Ganó Bochazo

El miércoles por la noche se completó el partido pendiente de la 5ª fecha del Apertura de la Primera A y Bochazo de San Vicente dio la nota al vencer de visitante a Talleres de María Juana por 2 a 0 con dos tantos del delantero Fernando Ceballos en la parte complementaria.

Sigue en Ramona

Esta noche a partir de las 21.30 horas (Reserva a las 20), en la localidad de Ramona se disputará un adelanto correspondiente a la 8ª fecha del Apertura de la Primera A, donde el local dirigido por Gabriel Bayo Bessone se enfrentará a Brown de San Vicente dirigido por Alejandro Zurbriggen.

Mediodía futbolero

Teniendo en cuenta que el próximo domingo a las 16 horas jugará la Selección Argentina contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, los partidos de las 8ª fecha del Apertura de Primera A se disputarán un horario inusual.

A partir de las 12.30 horas (Reserva a las 11): Argentino Quilmes vs. Ferro; Talleres de María Juana vs. Florida de Clucellas, Dep. Libertad de Sunchales vs. Atlético de Rafaela y Dep. Aldao vs. Sportivo Norte.

Desde las 13.30 horas (Reserva a las 11.30), en San Vicente, Bochazo se medirá ante 9 de Julio y cerrarán la programación a la noche Peñarol vs. Deportivo Tacural (Primera a las 21 horas y Reserva a las 19.30).