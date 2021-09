La economía circular es responsabilidad social de todos y de cada uno

En diciembre de 2019, parece ayer porque todo nos pasa muy rápido, y con la denominación de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva se sancionó la Ley de “Solidaridad Social”. Seguramente y como lo manifestamos en su oportunidad en este medio coincidiremos con los lectores que ningún sector de la actividad social y económica de nuestra querida Argentina estará en desacuerdo de cualquier programa de Reactivación Productiva, pero también sabemos que los actores del Estado siguen mirando desde sus puestos, sin gestos importantes y con compromiso de continuidad, salvo algunos actos aislados y filantrópicos con la “Solidaridad Social”.

En la Agenda de la mayoría de los países del mundo, y en un cambio de paradigmas sin precedentes respecto a la economía global, se cuestiona vincular el desarrollo económico con el consumo en forma desmesurada de materias primas y todos arriban a la conclusión de que no es un modelo sostenible.

Ha finalizado el pasado 18 y 19 de agosto la Primera Cumbre Mundial de Economía Circular en la ciudad de Córdoba, fueron dos jornadas donde expusieron más de 60 disertantes y vía streeming han accedido y hubo más de 430.000 reproducciones de usuarios radicados en 41 países de los 5 continentes.

Luego de poder acceder a las presentaciones de profesionales destacados de todo el mundo pudimos informarnos e interpretar que la Economía Circular representa la oportunidad de cambiar el modelo de producción y consumo, impactando además de manera importante en todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero sin dudas estaremos frente al éxito en este desafío si entendemos que “Economía Circular” como la “Solidaridad Social” … SOMOS TODOS.

Los representantes de medios de prensa nacionales e internacionales han efectuado en estos días publicaciones donde describen los principales temas del Evento. Dentro de las exposiciones me pareció interesante resumir algunos de los conceptos de la presentación del Lic. en Economia Gunter Pauli, Activista y economista belga y Escritor del libro “La economía Azul”.

“…La gente necesita trabajo, ingreso, y si el ingreso es de producción local se genera un efecto multiplicador dentro de la comunidad.”

“…hay que tener un plan de negocio y necesitamos fomentar una cultura de emprendedores en la misma región.”

“…no se puede hacer solo con uno, hay que tener propuestas, que se agrupen y lograr una economía resiliente.”

“…las comunidades deben hacer un esfuerzo para despertar el emprendedor que hay dentro de cada uno.”

“…hay que saber diferenciar, hay gente que habla y hay gente que hace.”

“…no solo mirar las oportunidades sino empezar a trabajar".

“…tener un marco para identificar oportunidades e informarlas a la juventud habrá gente que se despierta y tomará la posta. Hay que tener el portafolio de oportunidades”.

“…el poder es más presente a nivel local, a nivel regional que, a nivel nacional, se necesita empezar con el apoyo de los gobiernos locales”

“…hay un elemento muy clave, en crisis es difícil movilizarse, pero a los proyectos y propuestas hay que confrontarlos con muchas oportunidades y se generara la motivación y no el miedo o la defensa o el riesgo que es lo que limita del desarrollo. “

“… tenemos una situación muy extraña en la historia de la humanidad, un enemigo que es la pandemia y por primera vez en la historia se desmovilizó a todo el mundo y hasta con multas”.

“…el COVID nos puso 2 a 3 años para atrás, por la manera de manejo de congelar la economía y aumentar la pobreza con pérdidas en el mundo similares a la segunda guerra mundial”.

“… la crisis puede generar confusión en los gobiernos y en la sociedad, pero ahora, tras 18 meses necesitamos una estrategia diferente para que se movilicen, para que concluya la inmunización y se tome la fuerza de generar oportunidades.”

“…en el tema ambiental hay más de 5.000 millones de mascarillas en micro plásticos y no se pensó en insumos para el medioambiente, es además la salud de la tierra, la salud de todos”.

“….. cuando prohíbes no se cambia de comportamiento, por eso hay que incentivar y motivar porque si no generamos resistencia y rebeldía.”

“…. tenemos que inspirar a las nuevas generaciones, cuando miramos todas las noticias que se presentan en los medios, todas son negativas, salvo alguna anécdota. Las anécdotas no cambian estadísticas”.

“…. necesitamos asumir la responsabilidad como adultos que todos los días los niños y los jóvenes deben escuchar algo que los inspire, un mensaje positivo. El rol de todos los medios de prensa y comunicación es muy importante y deben adecuarse a ese cambio. Sino tomamos ese compromiso no vamos a tener respuesta”.

“… necesitamos una nueva generación que mire la realidad con ojos diferentes”.

Toda esta reseña del disertante seguramente fue inspirada en la conocida frase de Albert Einstein: “Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo”

A su turno, y en la segunda jornada de la Cumbre Mundial de Economía Circular, el Ing. Civil Chileno, Petar Ostojic, CEO de Neptuno Pumps y Fundador del Centro de Innovación y Economía Circular – CIEC, Director y Emprendedor de Endeavor Chile, se rifirió a:

* ilustrar en detalle para destacar que en el corto plazo tendremos además de la Internet de las Comunicaciones, una Internet de la Energía y otra Internet del Transporte.

* todas estas tecnologías ocuparán los minerales más críticos y más escasos que tenemos en el planeta, pero fue optimista

* invitar a no alarmarse porque con la Economía Circular pasaremos de la Minería Extractiva a la Minería Urbana.

Sorprendió a todos los participantes cuando se refirió a números concretos.

“Si vemos que una tonelada de rocas en la minería extractiva contiene aproximadamente 5 gramos de oro, 200 grs. de plata y 6 kgrs. de cobre (siempre dependiendo de la producción y de las características de cada explotación minera), en la Minería Urbana de una tonelada de equipos eléctricos y electrónicos no utilizados se pueden extraer 50 grs. de oro, 3 kg de plata y 100 kgs de cobre”.

También recordó que: las tres medallas que ganó Argentina en las Olimpíadas fueron fabricadas y producidas con materiales 100% reciclados de equipos eléctricos y electrónicos en Tokio 2020. De acuerdo a los últimos estudios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) la Minería Extractiva irá en declinación y en crecimiento la Minería Urbana.

Por su parte el CEO de Apple , Tim Cook, ha planteado el objetivo de dejar de utilizar minerales minados y usar solo reciclados. A ellos se sumó la empresa Pandora, la mayor compañía de joyería del mundo y tiene como objetivo 2025 utilizar oro y plata reciclado en la producción de joyas. Si estas empresas tienen esas políticas y están estimulando mucho más el uso y reuso de estos materiales motivan el esquema de Economía Circular.

Y para que el lector evalúe la idea de que ECONOMIA CIRCULAR es responsabilidad social de TODOS y de CADA UNO, y como a veces los cambios se dan desde la periferia hacia el centro nos permitimos sugerir algunas ideas para que esa acción motivadora se visibilice y no sea una anécdota.

Si la pandemia nos enseñó que no podemos olvidar el origen, reforzar los valores, acompañar los proyectos y trabajar en pos de mejorar todos y no en forma individual, lamentablemente seguiremos escuchando y viendo como nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos se sumarán a las corrientes inmigratorias dejando no solo el vacío familiar y de afectos sino también nuestra deuda por no haber acompañado cada uno desde su lugar, desde lo público y desde lo privado.

Posiblemente en breve dentro de los programas de estudio deberá asignársele un espacio a la Economía Circular, conceptos, el qué, el cómo y cuándo implementarla.

Si los medios tienen espacios para difundir a los candidatos y a sus escasas propuestas en cada elección, y todos los especialistas nos dicen que pasada esta pandemia necesitamos retomar los números de la economía para mejorar la “calidad de vida y los ingresos”, no pueden utilizar esos espacios para mostrar el trabajo de la gente, de las pymes, de los emprendedores, de los jóvenes y generar acciones motivadoras.

Esta reconstrucción de la confianza que necesita refundar el gobierno con el pueblo, con los vecinos, mostrando que se puede apoyar la inspiración de los jóvenes, los proyectos unipersonales o de una pyme o las iniciativas de un profesional podría en un mediano plazo recomponer esa confianza.

Al referirnos a que ECONOMÍA CIRCULAR SOMOS TODOS es porque entendemos y compartimos la idea que con relación al “Entorno” debemos focalizarnos en la colaboración y en el aprendizaje, con relación a los “Demás”, es el paso del individualismo a la fuerza de la comunidad y con relación a “Nosotros” mismos, de la necesidad material al desarrollo personal.

Para quienes les interese el tema los invitamos a acceder a la Agenda del Evento, elegir expositor y lo que le interese para ampliar conocimientos - https://cumbremec.cordoba.gob.ar/

En los links siguientes podrán acceder a las Jornadas completas y a Casos de Éxito de Emprendedores: -Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=4kVjtBJIcf8 -Dia 2: https://www.youtube.com/watch?v=Z9sDZmPNUwM

Como actividad previa los días 13 y 14 de Agosto se desarrollo "IDEATON CIRCULAR 2021". Augusto Salvato hizo una excelente y motivadora presentación que le recomendamos acceder y compartir con sus amigos, ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=S0UOzRNO9ck

No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo (Víctor Hugo)

Nota enviada por el lector Héctor V. Rubiolo