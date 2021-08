Marcelo Chavazza: "Hace tres años que venimos desarrollando acciones concretas para la comunidad"

La Lista "Igualdad" se conforma con estos postulantes:

TITULARES

1 - MARCELO CHAVAZZA

2 - Jorgelina Maceyra

3 - Carlos Longoni

SUPLENTES

4 - Angélica Montini

5 - Yamil Medina

6 - Laura Machado

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el precandidato Marcelo Chavazza a El Eco de Sunchales:

-"Yo entiendo a la política desde la militancia. Así aprendí a hacer política con Rubén Giustiniani. El compromiso, el caminar las calles, hablar con los vecinos para saber lo que les pasa . Y lo hacemos desde siempre, no cuando arrancan las elecciones. Este trabajo se viene haciendo hace tres años desde que arrancamos con Igualdad en Sunchales y no paramos nunca. Los merenderos, las ollas populares, bolsones de comida, la cooperativa que te ofrece productos de muy buena calidad con descuentos de hasta el 50%, el roperito. Acciones concretas que se desarrollan diariamente".

-"Si se da la banca lo vamos a tomar con mucho compromiso. Vamos a presentar una batería de propuestas que surge de lo que te dice la gente. Y me veo haciendo eso, escuchando a la gente. No me veo sentado en una banca. No hay que perder el contacto de la calle".

-"No tenemos una estructura partidaria grande pero se concretan muchas acciones gracias a la militancia y al compromiso. Te nombro algunas acciones que logramos a pesar de no tener representación en el Concejo. Gestionamos un lomo de burro que los vecinos reclamaban en Barrio Moreno. O "Educar en los Barrios", una iniciativa que el Intendente Toselli lo ha recepcionado muy bien".

-"Apuntamos a la descentralización de servicios. Es un proyecto ambicioso donde las vecinales pasen a ser sedes de múltiples actividades. Entre ellas, que los vecinos puedan hacer trámites municipales sin tener que dirigirse al Palacio municipal y en contraturno, brindar apoyo escolar, conectividad para los chicos que no tienen internet en sus casas, impresión de material educativo y transformarse en bases de la guardia urbana barrial".

-"Queremos que se retome la Comisión para la Promoción de la Cultura que funcionó en el 2015 porque es una herramienta participativa que puede potenciar a la cultura sunchalense. Y estamos cerrando un proyecto de ordenamiento vial".

-"El Programa "Educar en los Barrios" podría empezar a funcionar en tres barrios que detectamos con esta problemática. Son los barrios Moreno, 9 de Julio y Colón".

-"Hay mucha necesidad en la comunidad. Le falta ropa, necesita comida, demanda trabajo o no consigue vivienda. Nosotros ayudamos como podemos con lo que recolectamos, con el roperito o bolsones de alimentos, o nos transformamos en intermediarios, informándole al Municipio que existe esa necesidad".

-"Estamos teniendo los problemas de una ciudad que está creciendo. A Sunchales la pasó por arriba la iniciativa privada y por detrás quedó el Estado haciendo lo que puede. Y hoy las dificultades que sufrimos son por no haber tomado las medidas correctas hce 20 o 30 años atrás".