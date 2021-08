Los candidatos de "Sunchales nos Une" se presentaron acompañados por los máximos referentes provinciales del PRO

El martes 17 de agosto, minutos después del mediodía, en el salón ubicado en el predio de equitación del Club D. Libertad, se congregaron los máximos referentes vernáculos de Juntos por el Cambio para presentar la lista de candidatos a concejales "Sunchales nos Une", flanqueados por los máximos referentes del PRO santafesino que competirán por bancas en las Cámaras nacionales de Senadores y Diputados.

Estas son algunas de las declaraciones que se vertieron en el cónclave:

Carolina Giusti: "Yo no vengo del palo de la política pero estoy convencida con mis 34 años que puedo hacer mucho por mi ciudad, tengo mucho para sumar y lo he hecho participando en diferentes instituciones de Sunchales. Encabezar la lista de candidatos a concejales de Juntos por el Cambio en Sunchales me llena de orgullo y me impone un compromiso. La gestión de Marita (Ferrero) ha sido excelente y continuar ese camino es la difícil tarea que tengo".

Gisela Scaglia: "Solo decirles que hasta acá podemos demostrar que en este duro tiempo de pandemia hemos trabajado para defender la provincia de Santa Fe, poniendo voz en las comisiones que participo, que es Salud denunciando el vacunatorio VIP; en educación con un proyecto de salvataje de la educación pública; y un trabajo fuerte desde la Comisión de Agricultura y Ganadería en defensa de un sector agropecuario que necesita trabajar tranquilo, sin restricciones".

Luciano Laspina: "Cristina Fernández va a tener un dolor de cabeza grande si nuestros dos candidatos a senadorespueden ingresar al Congreso, haciendo sentir la voz de Santa Fe y plantándose bien firmes ante un sistema que anula la libertad. Lo va haciendo de manera muy sutil y es uno de los valores por el cual tenemos que dar batalla".

Amalia Granata: "Competimos por otro país distinto. Este país con políticas kirchneristas atentan permanentemente contra la provincia de Santa Fe, especialmente contra el campo y la producción. Y hoy en el Senado de la Nación tenemos representantes anónimos porque nadie los conoce y desde ese anonimato aprueban leyes que son perjudiciales para Santa Fe como la Ley de Biocombustibles o el freno a la exportación de la carne. Y nuestro Gobernador y su Vice, enfrentados en las listas de precandidatos a senadores, están haciendo campaña para ver donde se acomodan en el 2023 en vez de estar gestionando por nuestra provincia. Y eso es lo que no queremos para Santa Fe".

Federico Angelini: "Más allá de este panorama y este gobierno nacional que atenta tanto contra lo que nosotros creemos que es la única salida para esta crisis como es el laburo y la generación de empleo, les digo que hay una salida. Y la salida no es Ezeiza. Es la de un Estado más eficiente que no asfixie al que produce o al que quiere invertir. Esta elecciones son muy importantes para llevarle equilibrio al Congreso de la Nación. Para evitar que el kirchnerismo obtenga la mayoría especial que le permitiría poner fin a la República".

Así están conformadas las listas que competirán en las PASO programadas para el 12 de septiembre:

Lista “Santa Fe nos Une”



Senadores Nacionales

1.- Federico Angelini (PRO) (Rosario) (Suplente: Gonzalo Mansilla de Souza)

2.- Amalia Granata (Rosario) (Suplente: Carolina Sánchez)



Diputados Nacionales

1.- Luciano Laspina (PRO) (Rosario)

2.- Gisela Scaglia (PRO) (Gálvez)

3.- Jorge Fourie (Santa Fe)

4.- Gisela Reinoso (Rufino)

5.- Walter Ghione

6.- Fedra Buseghin (Reconquista)

7.- Sebastián Mastropaolo (Santa Fe)

8.- Adriana Seno (Rafaela)

9.- Rubén Bustamante (Sastre)

Lista "Sunchales nos Une"

TITULARES

1- CAROLINA GIUSTI

2- Santiago Jorge Dobler Merino

3- María José Ferrero

SUPLENTES

1- Mauricio Chiapero

2- Soledad Poletti

3- Silvio Tolosa