Vuelve el Apertura de Liga Rafaelina de Fútbol

En lo que respecta a la Primera A, el domingo, la acción se reanudará con la disputa de la fecha 6 del torneo Apertura, recordando que hasta el momento ya se habían disputado sólo cinco capítulos.

Por el lado de la Primera B, entre sábado y domingo se pondrán al día con encuentros pendientes de Inferiores y Primera, y el 28 y 29 reiniciarán todos. El Femenino ya comenzó el pasado fin de semana y este irá por su segunda fecha.

La noticia que se destaca de la última reunión del Consejo Directivo tiene que ver con el Regional Amateur.

La idea del Consejo Federal es comenzar en el próximo mes de noviembre con el objetivo de terminar antes de marzo. La Liga Rafaelina ya tiene la licencia para el Deportivo Libertad de Sunchales, mientras que envió los pedidos por Ben Hur y 9 de Julio, aguardando respuesta. Además, la Liga tiene dos plazas por la cantidad de clubes afiliados y se acordó que se clasifiquen a dicho certamen el Campeón y Sub-Campeón del Apertura de Primera A, que finalizaría el 24 de octubre. En caso de que el Consejo Federal solicite la confirmación antes de la finalización del mismo, clasificarán los que en dicho momento estén en el primer y segundo puesto.

Así vuelve el fútbol de la Primera A:

Domingo 22/08: 13.00hs (Reserva 11.30hs) Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela; 15.30hs (Reserva 14hs) Argentino Quilmes vs Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs Talleres de María Juana, Bochófilo Bochazo vs Ferrocarril del Estado, Ben Hur vs 9 de Julio, Deportivo Aldao vs Brown de San Vicente, Deportivo Tacural vs Sportivo Norte; 21.30hs (Reserva 20hs) Peñarol vs Unión de Sunchales.

LAS POSICIONES

9 de Julio 15, puntos; Argentino Quilmes 15; Brown San Vicente 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Libertad 7; Talleres (MJ) 7; Ferro 6; Dep. Tacural 6; Dep. Aldao 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión de Sunchales 4; Peñarol 3; Bochazo 2.