FederalA: Unión cosechó un punto en Gualeguaychú

Unión salió a jugar el partido de igual a igual, el Decano bien parado en defensa y avisó con un tiro libre desde la izquierda de Saucedo que pasó por arriba.

El Bicho Verde respondió con un tiro de esquina que no trajo complicaciones a la valla defendida por Lucas De León. La visita buscaba el sector izquierdo de su ataque con las subidas de Jonathan Medina quien se juntaba con Ricardo Villar para desde allí intentar sorprender a De León.

Juve tuvo la más clara a los 15’ con una subida de Valentín Corbalán y el centro del juvenil cayó para Exequiel Fiorotto que de cabeza no pudo definir cuando quedó mano a mano con el portero Joaquín Aylagas.

En el complemento empezó con todo el Juve, presionando en la salida estuvo cerca con una buena jugada entre Renzo Reynaga y Fiorotto que no prosperó.

Unión que trataba de hacer el menor desgaste posible para no sufrir el cansancio producto de viajar en el día, por eso aguantaba en defensa y luego intentando salir de contra.

Juventud que no repetía las actuaciones de fechas pasadas y si bien tenía el control del partido no tenía profundidad para poder lastimar a Aylagas.

Norberto Acosta trató de meter piernas frescas desde el banco y rápidamente a los 32’ ya había agotado los cambios, el Decano empujaba, pero no podía quebrar a la férrea defensa visitante.

El Decano fue chocando contra su propia impotencia, no pudiendo vulnerar a la dura defensa del bicho verde. En final tuvo la oportunidad el Juve con un tiro libre casi desde la mitad de la cancha que Curuchet mandó al área y Brian Parada que no pudo meter la cabeza quedándose el decano con la bronca de no poder conseguir la victoria ante un rival que vino a Gualeguaychú con la clara premisa de llevarse un punto.

Igualmente, el punto sirve para seguir sumando y mantener la racha positiva que se extiende a siete partidos con tres victorias y cuatro empates. El domingo será el comienzo de la segunda mitad del torneo en donde el albiceleste volverá a ser local ante Crucero del Norte.

SÍNTESIS:

Cancha: Juventud Unida

Juez:Enzo Silvestre

Asistentes: Daniel Zamora y Maximiliano Moya

Cuarto árbitro: Santiago Folmer

JUVENTUD UNIDA

Lucas de León

Juan Luis Alfaro, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham

Hernán Vargas, Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grane y Valentín Corbalán

Exequiel Fiorotto y Renzo Reynaga

DT: Norberto Acosta

UNION DE SUNCHALES

Joaquín Aylagas;

Nicolás Canavesio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatán Medina;

Agustín Alberione, Tomás Federico, Ricardo Villar, Cristian Sánchez y Gonzalo Schonfeld

Diego López.

DT: Adrián Tosetto

Goles: No hubo

Cambios:St: 22’ Nahuel Amarilla por Lautaro Brienzo (JU), 26’ Juan Fernando Alfaro por Schell Grané (JU), 26’ Cristian Curuchet por Corbalán (JU), 32’ Brian Parada por Exequiel Fiorotto (JU), 32’ Juan Martín por Reynaga (JU), 47’ Lucas Cristaldo por Villar (U), 47’ Alexander Fernández por López (U)

Amonestados:

Juventud Unida:Juan Fernando Alfaro, Cristian Curuchet

Unión:Daniel Abello, Gonzalo Schonfeld, Ricardo Villar

Suplentes:

Juventud Unida:César Horst y Rodrigo Giménez.

Unión:Leonardo Torres, Kevín Alassia, Ronaldo Welchen, Bautista Laurenzale, Santino Gaido y Lucas Cristaldo.