Alberto Joaquín renunció como vicepresidente de la EPE por el escándalo de vacunación VIP

El vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía, Alberto Joaquín, presentó ayer su renuncia en forma "indeclinable" al cargo, la que fue aceptada, luego de quedar involucrado en una polémica por la vacunación contra el Covid en el Hospital "Eva Perón" de la ciudad de Granadero Baigorria. A tal punto la cuestión estalló en el ámbito político provincial que la Cámara de Diputados de la Provincia decidió ayer convocar para el próximo lunes al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, para que brinde explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en torno a la campaña de vacunación.



El propio Joaquín confirmó a través de un descargo que había sido inoculado el 2 de febrero con la primera dosis y también con la segunda, apenas un mes después. "A los 78 años asumí la vicepresidencia de la EPE, ad honorem. Pese a todas las dificultades que la pandemia generaba fui cumpliendo con las múltiples obligaciones que el cargo exigía. A mediados de enero de este año tuve una recaída en mi condición de hipertenso. Como esto potenciaba los riesgos que ya estaba corriendo, y perteneciendo la empresa a un sector esencial, solicité que se me vacunara para poder continuar cumpliendo con las exigencias que el cargo demanda", expresó. "Esto se realizó en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria los días 2 de Febrero y 11 de Marzo. Facilité mi documento y pedí que mi acto fuera agendado como corresponde y se me entregara el carnet correspondiente", agregó.



Joaquín recibió la vacuna cuando solo se aplicaban dosis contra el Covid a los trabajadores de la salud del Hospital mencionado, tal como denunció el jefe interino del Departamento Enfermería del nosocomio, Ariel Pérez, quien afirmó que entre enero y febrero funcionó un vacunatorio irregular en el que se inoculó a políticos, sindicalistas y funcionarios con dosis destinadas al personal de salud. Cabe aclarar que recién el 22 de febrero, la provincia comenzaba con la vacunación en geriátricos y habilitaba el registro de inscripción para el resto de la población; y el 1° de marzo, la iniciaba con los mayores de 90.

En este marco, Joaquín tenía al momento de vacunarse 77 años. Y pese a ser vice presidente de la EPE, quedó anotado en el registro de vacunados como "personal de salud". La revelación generó profundo malestar en la EPE, sobre todo en los operarios que pese a estar expuestos por su trabajo en las cuadrillas, aún esperan su correspondiente dosis. En lo que va de la pandemia, cuatro trabajadores de la empresa fallecieron por Covid, y en mayo eran 163 los aislados. Los propios sindicatos de Luz y Fuerza de la Provincia, entre ellos el de Rafaela, reclamaron hace dos semanas la vacunación urgente para el personal de la empresa.



El Ministerio de Salud provincial inició el último miércoles una investigación administrativa que puede derivar en una intervención del hospital de Granadero Baigorria. Según Pérez, la denuncia que hizo por escrito la efectuó ante la Delegación local del Ministerio de Salud el 21 de mayo. "Si alguien cometió un error debe hacerse cargo. No es tan difícil. Esto es responsabilidad directa del director y del consejo de administración", sostuvo.

SUKERMAN DEBERA IR A LA LEGISLATURA

La Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió ayer por la tarde convocar para el próximo lunes al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, para que dé explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en torno a la campaña de vacunación. Esto se da tras conocerse en las últimas horas la presencia de un “vacunatorio VIP” en el hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria.

Luego de la aprobación del proyecto, el autor de la iniciativa y presidente del bloque Socialsita, Joaquín Blanco, remarcó: “Es absolutamente inaceptable que amigos del poder hayan salteado su turno y hayan accedido a un privilegio cuando hay cientos y cientas de santafesinos y santafesinas que murieron esperando ser vacunados. En esto queremos ir a fondo y queremos explicaciones políticas, por eso aprobamos una interpelación al ministro político del gobierno de Omar Perotti, Roberto Sukerman”.



En sus fundamentos, el proyecto presentado por Blanco destaca que el objetivo de la convocatoria es llevar mayor transparencia, monitoreo, control y efectividad del proceso de vacunación contra el coronavirus. “Estamos enormemente preocupados y agraviados como santafesinos por las noticias que confirman un ‘vacunatorio VIP’. Es urgente que se aporte transparencia en la campaña y se contribuya así a corregir y prevenir futuras irregularidades”, remarcó el diputado provincial.



“En virtud de los acontecimientos de público conocimiento y la alteración de los órdenes establecidos en los turnos de vacunación en distintos establecimientos de la provincia es que consideramos importante que la administración de Omar Perotti dé explicaciones. Hay que desenmascarar cuáles son las redes que hacen pensar a funcionarios provinciales que tienen privilegios por encima de la ciudadanía”, añadió.



Desde el PS indicaron que la interpelación a Sukerman se da por el escándalo del vacunatorio VIP denunciado por trabajadores del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero también por las irregularidades ocurridas en el hospital de Reconquista y lo ocurrido con los trabajadores de cultura que fueron inmunizados pese a no estar entre la población objetivo. “Son demasiadas las irregularidades y es pertinente conocer qué se está haciendo desde la provincia para investigarlas y evitar que vuelvan a suceder. Queremos que explique cuál es la respuesta institucional ante este hecho gravísimo y que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo que no pase más. Tenemos la presunción de que lo que pasó en Baigorria es la punta del iceberg, por eso estamos exhortando al Ministro que nos explique cuáles son las medidas para que no haya más privilegios, que no haya más ventajas con respecto a las vacunas en Santa Fe”, remarcó el legislador Socialista.



En la convocatoria, los legisladores enviaron también un listado de preguntas básicas que el funcionario deberá responder. Entre ellas se destaca el pedido de explicación sobre quiénes fueron los responsables políticos que autorizaron a que el funcionario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Alberto Joaquín, reciba las dos dosis contra el coronavirus, cuando todavía restaba inmunizar al 40% del personal de salud.



“Lo que pasó en Granadero Baigorria es una cachetada a la sociedad y nosotros no lo vamos a tolerar, por eso queremos explicaciones. Esto no es un juego entre oficialismo y oposición o una grieta, hay una bronca ciudadana que no se va a resolver con la renuncia de Alberto Joaquín a la EPE. Tiene que haber explicaciones y un compromiso de que no va a volver a suceder”, concluyó.