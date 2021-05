FECECO solicita medidas urgentes al Gobernador para evitar la extinción

A conrinuación, el comunicado elaborado por FECECO en este 25 de Mayo de 2021.

"Desde Fececo manifestamos que: “La última batería de restricciones establecidas por el Gobierno Nacional a la cual, con algunas variantes, adhirió la Provincia, derrumbó cualquier expectativa de mínima recuperación aniquilando las esperanzas de un futuro apenas digno”

Ante todo, destacamos el ALTO GRADO DE ENTREGA, COMPROMISO, PROFESIONALIDAD Y SOLIDARIDAD de TODO EL PERSONAL DE SALUD de nuestra Provincia que aún con el agobio físico y anímico que enfrentan, no han sucumbido ante tantas adversidades. Acompañamos su pedido de extremar las prevenciones, cuidados y concientización de la gravedad de la situación sanitaria, resaltando que la actividad económica, tal como lo evidencian estudios científicos en todo el mundo, no genera contagios, sino todo lo contrario, al promover controles permanentes y exhaustivos al personal, clientes y colaboradores de cada lugar de trabajo y de atención, siendo que LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN ESTAN TODAS EN MANOS DEL ESTADO, COMO POR EJEMPLO, INCREMENTAR LOS TESTEOS Y ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN.

Ahora bien, concretamente, desde FECECO EXIGIMOS:

APERTURA DE COMERCIOS CON EL INGRESO DE PERSONAS

Consideramos que “EL RIESGO DE CONTAGIO DE UNA PERSONA ES EL MISMO SI CIRCULA E INGRESA A UN LOCAL PARA COMPRAR UN LITRO DE LECHE que si lo hace para COMPRAR UN PULLOVER. No permitir el ingreso de personas es una medida que no disminuye el riesgo de contagio, pero sí DISMINUYE SUSTANCIALMENTE LAS VENTAS DE LOS COMERCIOS.”

TESTEOS Y VACUNAS: Prevención en la actividad productiva

Afirmamos que resulta IMPRESCINDIBLE que EL PERSONAL DE COMERCIOS, como así también las personas relacionadas con la actividad, tengan la posibilidad de TESTEARSE PERIÓDICAMENTE Y TENER PRIORIDADES EN LOS TURNOS DE VACUNACIÓN EN SUS RANGOS ETARIOS, pues a pesar del estricto cumplimiento de los respectivos protocolos, están expuestos a un alto riesgo de contagio. Estas medidas preventivas EVITARÁN NUEVOS CIERRES Y RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL. En el convencimiento que TODOS LOS COMERCIOS SON ESENCIALES, pues la esencialidad no DEBE SER CONSIDERADA solo por lo que venden, sino PORQUE APORTAN MILES Y MILES DE PUESTOS DE TRABAJO y de sustento a tantas otras familias de empleados propietarios DEBEN SER INCLUIDOS TODOS.

REFORMULACIÓN DE LAS EXIGENCIAS IMPOSITIVAS.

Desde FECECO describimos como incomprensible e insensible que se continúe exigiendo el pago de impuestos por períodos en los cuales no se pudo trabajar y en el caso de haberlo hecho el nivel de actividad ha sido prácticamente nulo ó tan bajo que no alcanza para cubrir los gastos fijos. Convenios de pago, moratorias, créditos diferimiento de vencimientos YA NO TIENEN SENTIDO. Si no se tienen ingresos NO SE PUEDEN PAGAR IMPUESTOS, como tampoco otros gastos, por eso EXIGIR EL PAGO DE IMPUESTOS FIJOS, NO ACORDES A LOS INGRESOS, COMO PATENTE, INMOBILIARIO, DÉBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS, RENOVACIONES DE PERMISOS O MATRÍCULAS, ETC. EL ESTADO DEBE ENTENDER ESTA SITUACIÓN. FECECO EXIGE al ESTADO que administre sus recursos, gestionar sus gastos de tal forma de cubrir las erogaciones necesarias para los servicios básicos, OBVIANDO TODO GASTO SUPERFLUO, INNECESARIO E IMPRODUCTIVO, de los cuales aún se visualizan, Y MUCHOS.

El SIRCREB es una herramienta que asegura la recaudación del Estado pero que en la actualidad desfinancia a los contribuyentes que en gran parte tienen saldos a favor que difícilmente puedan ser utilizados, transformándose en recursos de los cuales no se puede disponer, por lo cual en estos momentos la aplicación del SIRCREB debe eliminarse en forma URGENTE.

FECECO pide enérgicamente al Estado (en todas sus jurisdicciones), que instrumenten un PLAN DE CONTINGENCIA ECONÓMICO que utilice EL SENTIDO COMÚN para establecer un nuevo régimen de acuerdo a la DESCARNADA REALIDAD ECONÓMICA FINANCIERA del sector productivo y contribuyentes en general, como así también DIRECCIONAR LOS GASTOS SOLAMENTE A LOS NECESARIOS, INCLUYENDO GESTOS DE LA CLASE POLITICA QUE ACOMPAÑEN EL ESFUERZO DEL RESTO DE LA SOCIEDAD QUE DIARIAMENTE SUFREN LA CRUDA REALIDAD.



FONDOS DEL CFI

Se deben gestionar estos fondos para que a través de los mismos la provincia pueda DISPONER DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO BLANDO, A LARGO PLAZO Y TASA MUY BAJAS. Si bien no hay antecedentes del direccionamiento de estos fondos para créditos al sector comercio, las circunstancias OBLIGAN A OBTENER DE FORMA CONCRETA ESTA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO que, seguramente, con el fundamento de la crítica situación será un sustento viable, que de alcanzarse sería un mérito importante.

SISTEMA FINANCIERO

Solicitamos se gestione ante el sistema financiero disposiciones para EVITAR QUE LA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LA INEVITABLE Y LÓGICA RUPTURA EN LA CADENA DE PAGOS, NO PROVOQUE SANCIONES FORMALES NI ECONÓMICAS A LAS PYMEs. POTENCIANDO LA GRAVEDAD DE SU SITUACIÓN FINANCIERA.

PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DECISIONES

Desde FECECO entendemos que, indudablemente, los expertos en salud deben participar en el ámbito en el cual se toman las decisiones sobre las medidas, pues el aspecto sanitario es primordial, no obstante el sostén de la sociedad en su totalidad depende de la actividad económica que desarrolla, A EXCEPCIÓN, CLARO, DE LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN ASEGURADO SU SUELDO, AL MENOS POR AHORA (no se podría garantizar lo mismo si la economía sigue detenida). Por esa necesidad de MANTENER SANA LA ECONOMÍA, EXIGIMOS PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DECISIONES Y PODER REALIZAR NUESTRO APORTE DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO. Sr. Gobernador ESPERAMOS SU CONVOCATORIA.



Continuidad en las restricciones

Las medidas actuales tienen su vigencia hasta el domingo 30 de mayo. La decisión de PRORROGARLAS EN LAS MISMAS CONDICIONES RESULTA INACEPTABLE Y UNA CABAL MUESTRA DE LA IMPROVISACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y LA FALTA DE EMPATÍA CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD. RECHAZAMOS Y REALIZAREMOS LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE LAS RESTRICCIONES ACTUALES FINALICEN EN EL DÍA ESTABLECIDO.

Por otro lado, desde FECECO transmitimos al Sr. Gobernador nuestra preocupación que, como Entidad representativa del Sector Comercio y Servicios y partícipes del entramado productivo provincial, comentamos que ante la desesperación acumulada, el estado de creciente incertidumbre, la tristeza y depresión que provoca la propia agonía en su actividad y la de haber sido testigos del quiebre de colegas en la actividad, está provocando la alteración de ánimos, el agotamiento de la paciencia entre las bases que representamos, reduciendo la capacidad de contención de las mismas, pudiendo dar lugar a expresiones, manifestaciones y acciones que escaparán a la verticalidad institucional".

CONSEJO DIRECTIVO FECECO