Veinte preguntas y respuestas sobre la vacunación contra el coronavirus

1- ¿Las vacunas que se usan actualmente en la Argentina pueden generar COVID-19 o resultados positivos en la PCR?

-No. Todas las vacunas que se aplican en el país carecen de capacidad replicativa del virus por lo que no generan ningún riesgo de desarrollar la enfermedad. En el caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 con PCR positiva estando vacunado, existen múltiples posibilidades (en orden decreciente de probabilidad):

A- Personas que fueron vacunadas inadvertidamente durante el período de incubación de la enfermedad.

B- Personas que se infectaron pocos días post-vacunación, ya que la respuesta del sistema inmune demora hasta 28 días y, si bien se conoce su protección frente a la enfermedad, aún se desconoce su posible efecto protector sobre la infección.

C- Personas que se enfermaron a pesar del efecto protector de la vacuna, ya que ninguna ofrece una protección del 100%.

2- ¿Puede la vacuna producir la muerte si se recibe en el periodo de incubación de la enfermedad?

-No hay ninguna evidencia científica que indique que vacunarse estando en período de incubación de la enfermedad pueda producir complicaciones de gravedad ni la muerte. La recomendación del Ministerio de Salud de la Nación es esperar el alta médica de COVID-19 previo a la inmunización para no poner en riesgo al personal de salud.

3- Si me vacuno contra la COVID-19 y presento síntomas, ¿hasta cuántos días lo puedo atribuir a la vacuna?

-Según el último Informe de vigilancia de la seguridad en vacunas del Ministerio de Salud de la Nación, el 99% de los eventos adversos de las vacunas contra COVID-19 son leves y moderados, y por lo general se dan dentro de las 48 horas de su aplicación.

4- Tuve COVID-19 y me dieron el alta médica, ¿cuántos días debo esperar para vacunarme?

-Se aconseja esperar entre 3 y 6 meses después del alta clínica para aplicarse la primera dosis de la vacuna. El Ministerio de Salud recomienda la postergación de la aplicación de la primera dosis de la vacuna en aquellas personas recuperadas de COVID-19 dado que el número de casos de reinfección documentada es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico.

5- ¿Por qué se decidió diferir la segunda dosis de las vacunas?

-Los intervalos recomendados en todas las vacunas son mínimos, no máximos. La mayor eficacia se logra con la primera dosis, y la segunda dosis aumenta un poco la eficacia pero, sobre todo, permite mantenerla por más tiempo. En todo el mundo se ha observado que la vacunación con una dosis, si bien ofrece menos protección que con 2 dosis, brinda protección muy alta frente a la enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Por este motivo, y ante la escasez de vacunas a nivel global, el Ministerio de Salud decidió priorizar la aplicación de la mayor cantidad posible de primeras dosis entre la población de riesgo (mayores de 60 años), difiriendo la aplicación de la segunda dosis, ya que estudios científicos (ver acá y acá) indican que esta demora no afectaría significativamente la eficacia, ni supone riesgo alguno a la salud.

6- ¿Cuál es la eficacia con una sola dosis?

-Para la vacuna desarrollada por AstraZeneca, una de las 2 que se encuentran en nuestro país, los estudios demuestran que la eficacia de la vacuna es mayor cuando el intervalo entre dosis es más largo. Al recibirla a los 14 días de la primera, la eficacia fue del 63% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero al recibirla a las 12 semanas o más, asciende al 82%.

Un estudio preliminar de investigadores del Conicet sobre la respuesta inmune inducida por la vacuna Sputnik V, indica que el 94% mostró presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis. En el caso de Sinopharm, en cambio, no hay suficiente información para determinar la eficacia de una sola dosis, pero la experiencia en otros países y en estudios que empiezan a hacerse en la Argentina muestran que se alcanzan niveles suficientes de inmunidad con la primera dosis.

7- Me di la primera dosis de Covishield, ¿puedo darme la segunda dosis con una vacuna diferente?

-Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Covishield corresponden a la misma vacuna (ChAdOx1-S), pero de distinto laboratorio productor. Por lo cual, en esa situación, no se trataría de “intercambiabilidad de productos” sino de productores, lo que permite combinarlas en su utilización. Esto significa que si me aplique la primera dosis de Covishield (AstraZeneca producida en la India) puedo darme la segunda con la vacuna de AstraZeneca producida en cualquier otro sitio.

8- ¿Puedo tomar alcohol si recibo la vacuna Sputnik V?

-Sí, a pesar de las desinformaciones que circulan, mientras sea en forma moderada no hay contraindicación para beber alcohol luego de recibir la vacuna Sputnik V ni ninguna otra vacuna. Un consumo razonable de alcohol no reduce la respuesta inmune a las vacunas.

9- ¿Me tengo que aislar si soy contacto estrecho de un caso confirmado aunque ya tenga las 2 dosis de la vacuna?

-Sí, todas aquellas personas que cumplan con la definición de “contacto estrecho” deben cumplir con las medidas de aislamiento y prevención de acuerdo al plazo establecido para la población general, más allá de su estado de vacunación contra la COVID-19, según explica el Ministerio de Salud de la Nación.

Las vacunas autorizadas han demostrado una adecuada seguridad y eficacia en la prevención de formas sintomáticas. Sin embargo, la evidencia disponible del impacto de la vacunación en la transmisión del SARS-CoV-2 es insuficiente a la fecha. Por eso, se debe continuar con todas las medidas de cuarentena y prevención.

10- ¿Qué tiempo debe pasar entre la vacuna de COVID-19 y la antigripal?

-Desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) se recomienda respetar un intervalo mínimo de 14 días entre la aplicación de la vacuna antigripal y las vacunas contra el coronavirus. La vacuna antigripal está disponible en forma gratuita para el personal de salud, mayores de 65 años, personas gestantes y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con condiciones de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

11- ¿Puedo vacunarme con la vacuna contra la gripe y la neumonía entre las 2 dosis de COVID-19 o tengo que esperar a darme las 2 dosis?

-Mientras hayan pasado al menos 14 días podés vacunarte contra la gripe y la neumonía luego de recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19.

12- ¿Me conviene esperar la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y luego darme otras vacunas?

-No, si tenés indicación de vacuna antigripal es importante que te vacunes.

13- ¿Qué pasa si recibí la vacuna antigripal y antes de los 14 días me dan turno para la vacuna contra la COVID-19?

-La recomendación es que pasen, al menos, 14 días entre cualquier vacuna y la de COVID-19, por eso deberías reprogramar tu turno.

14- En caso de urgencia, si recibí la vacuna COVID-19, ¿me puedo aplicar la antitetánica? ¿Y la antirrábica?

-Sí, aunque lo conveniente siempre es que haya un intervalo mínimo de 14 días entre la vacuna COVID-19 y cualquier otra vacuna.

15- Me hice un test de anticuerpos después de recibir la vacuna y no tengo, ¿eso significa que la vacuna no hizo efecto?

-No, la inmunidad que genera la vacuna no depende sólo de los anticuerpos. Existe la inmunidad celular que no puede medirse tan fácilmente como los anticuerpos. No está recomendada la realización de test de anticuerpos post vacunación, excepto en el contexto de un estudio epidemiológico.

16- Me di la vacuna contra la COVID-19 y no tuve ningún efecto secundario, ¿eso significa que la vacuna no está funcionando?

-No hay evidencia científica de que alguien con efectos secundarios más evidentes de la vacuna esté luego mejor protegido contra la COVID-19. La ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no funcione. Nadie sabe realmente por qué algunas personas tienen muchos efectos secundarios y otras, ninguno. Lo que sí sabemos es que los jóvenes tienen una respuesta inmunitaria más fuerte a las vacunas que los mayores, cuyo sistema inmunitario se debilita con la edad.

17- ¿Cuál es la relación entre la trombosis y las vacunas COVID-19?

-Algunas vacunas contra el SARS-CoV-2 (la vacuna de AstraZeneca que actualmente se aplica en el país y la de Janssen que, por el momento, no se encuentra en la Argentina) se han asociado con casos muy raros de trombos (coágulos) sanguíneos y disminución de plaquetas (trombocitopenia). Estos cuadros se describieron, principalmente, en mujeres menores de 60 años y luego de 2 semanas de vacunación en promedio.

Sin embargo, el riesgo de que esto suceda es extremadamente bajo (0,0004% con la vacuna de AstraZeneca y 0,0008% con la vacuna de Janssen) y muchísimo menor al riesgo de presentar trombosis asociado al uso de anticonceptivos orales (0,05%), a un viaje en avión (0,1%) o a la infección por COVID-19 (7,8-23%), según datos del Ministerio de Salud.

De esta forma, los beneficios de la vacunación contra el coronavirus superan cualquier riesgo de efecto secundario, y así fue anunciado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la vacuna de AstraZeneca y Janssen.

En la Argentina, en función de la evidencia actual, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) recomendó continuar con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca/Covishield. “Como todo fármaco, las vacunas no están exentas de efectos adversos, sin embargo, es mayor el beneficio sobre el riesgo”, concluyó la Conaseva.

18- ¿Me puedo vacunar si tengo antecedentes de trombosis?

-Sí. Aunque las personas con antecedentes de trombosis tienen un riesgo mayor de volver a presentar trombosis, no se ha observado que la vacuna de AstraZeneca que actualmente se aplica en el país tenga un efecto en este sentido. Los casos descriptos no se relacionan con el antecedente de trombosis. La vacuna previene de forma eficaz la COVID-19 grave, que sí conlleva un riesgo significativo de desarrollar trombosis. Por estas 2 razones, la vacuna es altamente recomendable, según explica la Conaseva.

19- Si tengo antecedentes de ACV, ¿me puedo vacunar?

-Sí, podes vacunarte. Hasta el momento, no se ha encontrado una relación entre el antecedente de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y la ocurrencia de eventos de trombosis posterior a la vacunación COVID-19.

20- ¿Me puedo vacunar si estoy anticoagulada?

-Sí, el tratamiento anticoagulante no supone una contraindicación para la vacunación COVID-19. Sólo tenés que avisar antes a quien te aplique la inyección, ya que se recomienda administrar la vacuna con aguja fina y presionar de forma continuada y fija sobre el sitio de la inyección al menos 3 minutos para evitar la aparición de un hematoma.

Acá encontrarás las primeras 20 preguntas y respuestas sobre vacunación que publicamos.