El Concejo Municipal expresó su rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna

A través de la aprobación de un proyecto de Declaración, el Concejo Municipal de Sunchales expresó su rechazo a la suspensión por el término de treinta días de las exportaciones de carne vacuna, medida dispuesta por el Gobierno nacional.

El texto definitivo aprobado responde al trabajo en Comisión realizado en torno a tres proyectos diferentes, presentados por las concejalas María José Ferrero, Luciana Paredes y María Alejandra Bugnon de Porporatto, junto al edil Horacio Bertoglio.

Específicamente, se expresa el malestar ante la medida, considerada inconducente para ordenar al sector y provocar una baja en los precios de los cortes que se consumen en el mercado interno, con el objetivo de frenar la inflación.

Asimismo, se declara la necesidad de que intervenga el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, con el fin que interceda ante el Gobierno nacional para dejar sin efecto la citada medida.

Fundamentos

“Resulta alarmante que, para contener la suba de precios en los alimentos, sólo se anuncien restricciones para el sector del campo, repitiendo e insistiendo con estrategias del pasado que ya han fracaso, agravando aún más la situación económica financiera del país”, expresó la concejala María José Ferrero.

Luego hizo referencia a datos concretos del sector, afirmando que “en el año 2006 se adoptó igual medida y los resultados fueron nefastos: cierre de más de 100 frigoríficos, pérdida de entre 10 mil y 12 mil puestos de trabajos, incontables productores ganaderos quebrados, caída en el stock de hacienda entre marzo del 2006 y marzo del 2011 en un 20 %, representando una pérdida de casi 12 millones de cabezas. Además, se redujo notablemente el consumo per cápita y los precios de la carne subieron en promedio un 300 %”.

En el mismo sentido, Ferrero utilizó estadísticas aportadas por la Fundación Castellanos sobre la actividad en nuestro Departamento. “En marzo del año 2007 se llegó casi a las 700 mil cabezas y luego comenzó un prolongado período de disminución llegando a 451.836 en 2017, representando esto una caída del 34%, después de las medidas restrictivas. Luego de la apertura de mercados, en 2018 se registraron 457.423 cabezas, lo que muestra una leve recuperación del 1,2 % respecto al año anterior, hasta el 2020 que tuvo un aumento leve del 2.6 %”.

“La actividad ganadera no es algo que se regenera de un día para el otro, no es un maquinita que genera animales y no es solo el productor agropecuario que se ve afectado, es amplio el circuito. Tenemos en nuestra ciudad una cooperativa ganadera que realiza remates y brinda puestos de trabajo y un frigorífico en Rafaela”, puntualizó también la concejala de Cambiemos.