Uboldi advierte que las medidas en Santa Fe llegan tarde y son insuficientes

El sistema sanitario de Santa Fe colapsó en medio de la segunda ola del coronavirus, que superó los 3.000 contagios en la provincia en las últimas 24 horas. Así lo advirtieron este lunes las autoridades de Salud que solicitaron medidas para bajar la circulación y así disminuir los contagios. El Gobierno tomó el pedido y en la mañana del martes confirmó la suspensión de la presencialidad escolar en los departamentos en alarma epidemiológica y en otras tres ciudades. Por la noche dio a conocer un archivo PDF con nuevas restricciones, que en las últimas horas fue ampliado.



En una entrevista con Aire Digital, Andrea Uboldi, exministra de salud de Santa Fe, advirtió que estas restricciones llegan tarde y son insuficientes. Es médica pediatra e infectóloga y una referente a nivel nacional como integrante del Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). También está en el grupo de especialistas que asesora al gobierno provincial en la gestión de la pandemia.

Hace un mes, el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, convocaron al comité de expertos ante el aumento de los nuevos casos de coronavirus, que en promedio eran unos 1.700 por día. Desde ese momento, las reuniones continuaron semana a semana. Uboldi recuerda que transmitieron al Gobierno la preocupación por el crecimiento "exponencial" de los contagios en medio de una alta ocupación de las camas críticas y un escenario que ya se avizoraba como "muy complejo".

Semanas atrás la recomendación de los expertos había sido "restringir al máximo lo que se pudiera" para enlentecer la velocidad de contagio, tratando de mantener la presencialidad escolar y las actividades productiva, recomendando a las empresas el teletrabajo, de la mano del control de indicadores de circulación. La especialista aseguró que se reclamaron controles e hicieron hincapié en la necesidad de que los parques y plazas sean solo lugares de paso para actividades, no de permanencia o reuniones sociales. Luego hubo algunas medidas de restricción de circulación nocturna, pero Uboldi sostuvo que "no fueron tan potentes como se habían planteado".

"Hubo diferencia con las escuelas, que era lo que tratamos de mantener y se cerraron en Rosario y San Lorenzo, después se abrieron. Las recomendaciones que dimos me parece que no se establecieron; y con medidas que no estuvieron claras llegamos hoy a una situación de colapso del sistema de salud, que además de la falta de camas significa un esfuerzo y presión muy fuerte, de estrés, de los trabajadores, demoras en la atención y dificultades para conseguir atención de calidad", sentenció la médica.

Hoy la provincia llegó al peor panorama previsto: una ocupación de camas críticas que supera el 95% en la provincia, y el 98% en Santa Fe, Rosario y Rafaela; más de 2.100 casos diarios según el promedio de los últimos siete días, superando en las últimas horas el pico de contagios de la primera ola -que fue el 20 de octubre del 2020 con 2.928-; y un sistema de salud que según la propia ministra Martorano ya no tiene capacidad de respuesta.

"El sistema de salud está absolutamente en su límite máximo. No hay capacidad de respuesta y ya no hay más capacidad de atención", dijo este lunes la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano.

Ante este panorama y el pedido que hicieron este lunes los referentes de hospitales provinciales y de las regiones de Salud que advirtieron el colapso, el Gobierno provincial oficializó el martes por la tarde la suspensión de clases presenciales en los departamentos La Capital, Rosario y San Lorenzo, que Nación determinó en estado "alarma epidemiológica y sanitaria, y en las ciudades de Rafaela, Villa Minetti y Santa Teresa; sin fecha de regreso.

Más tarde comunicaron en un archivo de PDF con medidas por los próximos 10 días: una restricción de circulación, que solo alcanza a la movilidad en autos particulares para actividades extra laborales; el cierre de actividad comercial en centros comerciales; reducción horaria en actividades gastronómicas y suspensión de actividades recreativas. Este miércoles esto se amplió con límites de horarios de atención a locales comerciales, suspensión de actividades presenciales en determinados rubros y la disposición de teletrabajo en parte de la administración pública provincial (Poder Legislativo y Judicial), municipal y comunal.

Uboldi insistió en que las medidas no llegan a tiempo y tampoco alcanzan. "Llegan tarde lamentablemente, porque esta era una evolución que iba pasando y la íbamos evidenciando. A la fecha, con un colapso del sistema de Salud diagnosticado por las propias autoridades, las medidas, que no fueron claramente explicadas o anunciadas, en mi entender son insuficientes. El anhelo es que estas medidas que se anuncian puedan implementarse y tengan el adecuado control", planteó.

"En esta situación tan crítica se necesitan restricciones estrictas, con fecha de inicio y fin, por un mínimo de 14 días, que determinen que la mayoría de la gente no salga para que podamos contener este incremento. Estas vuelven a ser medias intermedias, en una situación grave que no van a tener el impacto deseado. Vamos a tener una prolongación de medidas intermedias que generan desgaste y desconfianza", agregó la exministra.

Consultada por la presencialidad escolar, indicó que si bien ante una situación de alarma sanitaria se debe cerrar todo lo que influya circulación, las clases tienen que ser lo último. En este contexto, señaló que hoy le "hace ruido" que en los departamentos donde los niveles inicial, primaria, secundaria y superior pasaron a la virtualidad, no se cerraron los jardines maternales y otras actividades que incluye el cuidado de niños o la utilización de plazas y espacios púbicos de juego.

Otro de los puntos que reclamó Uboldi fue justamente la "falta de claridad" en los anuncios, por parte del gobierno, algo que se pidió a las autoridades en el Comité de expertos asesores. "Ante una situación crítica la gente espera que la ministra y el gobernador se pongan a la cabeza para explicar cuál es el esfuerzo que van a tener que hacer y cuál el del Estado", indicó la especialista que asesora al gobierno y que dijo que aún no fue comunicado con claridad "el plan para la salida" ni cómo se acompañará a los más vulnerables en medio de estas medidas para que puedan resistir.

El desafío en medio del colapso



Sobre la situación del sistema sanitario que hoy está saturado, Uboldi insistió en que para descomprimir los grandes hospitales, no solo se deben ampliar las camas críticas con más respiradores, sino también el recurso humano y se debe trabajar en la expansión de todos los niveles de atención del sistema de Salud. "No solo se trata de ampliar camas críticas, sino de que la gente no llegue a estar crítica", indicó en este sentido.

Recordó que las estadísticas indican que el 80% de los enfermos con covid presentan cuadros leves a moderados que pueden transcurrir en sus hogares, el 15% requieren de internación y el otro 5% una cama en terapia; por lo que el mayor esfuerzo de ampliación hoy debería redirigirse a la atención primaria de salud que podría permitir descomprimir los grandes hospitales que hoy también tienen sus otros servicios de guardia o diagnóstico por imágenes con una alta demanda en pleno colapso sanitario. "Para que los pacientes no lleguen a estar críticos hay que poder atenderlos en un Centro de Salud, hacerles una placa, medicarlos o controlarlos en domicilio con un saturómetro, si es necesario. Acá solo se apostó a reforzar terapias y lo que se necesita es reforzar toda la red", advirtió.

FUENTE: https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/uboldi-advierte-que-las-medidas-santa-fe-llegan-tarde-y-son-insuficientes-n202422