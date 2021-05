Flor Chagas, la joya del básquet femenino argentino estuvo en Sunchales

Es la primera argentina elegida en el draft de la NBA femenina. Arrancó jugando con varones en Casa de Padua, un club del Oeste bonaerense y hoy con solo 19 años, fue elegida por Indiana Fever en el puesto 7 de la tercera ronda del draft de la WNBA. "Todo lo que tengo no llegó por arte de magia sino por mi esfuerzo diario. No me genera nada negativo, lo tomo con un lindo mimo de esta hermosa profesión” afirmó la basquetbolista que participó de la concentración que la selección nacional femenina realizó en el Club D. Libertad.

"En realidad, todavía no caigo, cuando me pongo a pensar, no lo puedo creer. Pero también es verdad que esto no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Ahora me debo esforzar el doble de lo que estaba haciendo" afirma Florencia Chagas en la entrevista realizada en el mítico Hogar de los Tigres. La base o escolta, según las preferencias de los entrenadores que la dirigen, asistió a la charla con una bota walker porque sufrió un leve esguince de tobillo que le impidió entrenar en los últimos días en Sunchales.

Flor cuenta sus inicios en Casa de Padua, un club del Oeste en el que cuentan que, con 12 años, jugaba con varones más grandes. Luego pasó por Vélez, Indios de Moreno y Berazategui hasta saltar a la fama en un campus internacional en Bahamas, en 2017, cuando fue la MVP del All Star y empezó a recibir propuestas importantes de distintos países.

La jugadora eligió Italia por sobre universidades de Estados Unidos. Tenía apenas 16 cuando aceptó la oferta del Familia Schio, uno de los clubes más poderosos de Europa. Arrancó en las divisiones menores del club pero se entrenó con el primer equipo y hasta jugó amistoso contra el equipo que sería campeón de la Euroliga. Fueron momentos top para un talento precoz, que incluyó el primer triple doble de la historia en un Mundial U17 femenino. Sus 17 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias impactaron a todos, en aquel triunfo ante la poderosa España. Actualmente promedia 9.3 puntos, 2.2 rebotes, 1.6 asistencia y 24 minutos en los 26 partidos que lleva disputados en Italia.

“Esta temporada necesitaba tener la posibilidad de sumar minutos para, en competencia, agregar cosas a mi juego. En Empoli tenemos importantes nombres y experiencia en la categoría" explica Flor que puede jugar en dos posiciones perimetrales. “Me siento cómoda en ambas posiciones. Hoy, realmente, no hay tantas diferencias entre posiciones, más en este nivel, pero si tengo que decirte una, apunto a ser base y siento que es una tarea más difícil”, admitió.

Expresa su orgullo por vestir la casaca albiceleste, y habla de este nuevo proceso con la Selección Nacional que estuvo concentrando en la institución aurinegra, desde el 8 al 16 de mayo: "Hace poco que empezamos. Es un nuevo grupo, un nuevo cuerpo técnico. Tengo mucha ilusión, todavía me estoy acostumbrando al ritmo que propone el entrenador, pero me gusta, veo a un equipo con muchas ganas, muy profesional, y creo que vamos a ser un equipo muy competitivo para lo que tengamos que afrontar".