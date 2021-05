Perotti y Cafiero inauguraron el Dispositivo de Abordaje Territorial en Rafaela

El gobernador Omar Perotti y el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, inauguraron este sábado 15 en Rafaela el DIAT (Dispositivo de Abordaje Territorial). Se trata de un local que servirá para acompañar a jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias.

“No solamente es grato poder poner esto en marcha. También está el deseo de que sea de muchísima utilidad y que lo que aquí se aprenda, nos sirva de experiencia para otros lugares de la provincia. Seguramente será una de las formas para que la problemática se pueda trabajar integradamente”, afirmó Omar Perotti.

Más adelante, el gobernador resaltó el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y municipios y comunas. “Lo estamos pudiendo hacer plenamente, esta es una de las tantas muestras de que ese trabajo integrado está dando resultados”.

El mandatario provincial, también rescató la dedicación que Nación tuvo desde el inicio para con este dispositivo, “para recuperar esos cuatro años perdidos porque quienes no pudieron estar integrados desde ese momento, perdieron la posibilidad de recibir acompañamiento y formación. Esas son las cosas que también dañan cuando alguien toma una decisión de interrumpir algo que le sirve a la gente”.

“Las cosas que son para la gente y les son útiles no debemos cortarlas nunca. A cada uno de los chicos que seguramente no podrá ver a su familia que lo aprovechen, que lo cuiden, que hablen de este lugar con orgullo y que esa pertenencia que ustedes puedan cultivar se la transmitan a cada uno de los rafaelinos que necesiten venir a este lugar”, destacó el gobernador.

Para finalizar, Perotti agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández. En ese sentido expresó: “Saludo al presidente por haber confiado en este equipo que son ustedes en esta tarea tan sensible, tan necesaria y fundamentalmente de gran cariño y amor para toda la comunidad”.

ES UN DÍA DE REPARACIÓN EN RAFAELA

El Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero consideró que “hoy es un día de reparación en Rafaela. Una deuda que tenía el estado nacional con este lugar, de esto se trata. Estamos reparando errores de la gestión de Macri que le dio la espalda al pueblo, lo primero que tuvimos que hacer es recuperar las herramientas de políticas públicas que habían perdido toda fortaleza, había que empezar a recomponer un Estado que estaba totalmente abandonado y a la deriva”, sostuvo Cafiero.

“Este lugar no es de Perotti, ni del intendente, ni de Cristina ni de Alberto, mucho menos de Macri, ni de izquierda ni de derecha, no tiene ideología, este lugar es de los pibes y de las pibas, por eso nosotros lo que venimos a hacer es a reparar esa deuda desde el Estado, sumarnos a la fortaleza que tuvieron compañeras como Miriam o como Mariana que nos contaban el tiempo de desasosiego que se vivió aquí cuando estaba todo terminado y no podían utilizar un espacio de estas características tan necesario”, añadió el Jefe de Gabinete de Ministros.

Cafiero contó que “a la semana de que asumí como jefe de Gabinete, recibí a Perotti y me trajo un listado de cosas que estaban pendientes, una de las primeras era terminar este lugar. ¿Por qué antes los gobernadores no peleaban como pelea Perotti? ¿Por qué antes no planteaban y decían cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo de Santa Fe? Hoy es un día de celebración, pero también de reparación porque estábamos en deuda. Lo más importante es que el Estado se ponga a disposición del cuidado de la salud, de la vida, pero también del cuidado del bolsillo de las familias, por eso estamos avanzando en todas políticas productivas y de infraestructura con el gobernador”, finalizó el funcionario nacional.

Por su parte, Gabriela Torres, secretaria de la Sedronar, manifestó que “es una alegría compartida porque ponemos en acto un montón de convicciones. Los problemas de consumo de sustancias son problemas de personas que se vinculan con un montón de cosas que le pasan en la vida, y siempre el que consume está padeciendo, es alguien que lo pasa mal”.

Por eso, “desde que asumimos en Sedronar tenemos esa convicción de que hay que acompañar la vida toda de alguien, y que nunca va a haber una Sedronar y un proyecto de prevención de atención de adicciones exitoso por fuera de un país que no acompañe con inclusión y un proyecto económico que tenga que ver con la equidad”, finalizó Torres.

DIAT RAFAELA

El dispositivo cuenta con espacios de atención individual y grupal, asistencia alimentaria, talleres artísticos y deportivos, asistencia en gestión de trámites, acompañamiento de trayectorias educativas y proyectos productivos que permiten al equipo realizar un abordaje integral e interdisciplinario con un fuerte anclaje territorial que acompaña a más de 60 jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias.

Se trata de un trabajo de cogestión entre la municipalidad local y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). La Sedronar aporta al dispositivo 14 Fondos Estímulos que representan $4.200.000 anuales, además del seguimiento técnico y capacitación continua al equipo.

PRESENTES

Participaron también del acto de inauguración, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el senador nacional, Roberto Mirabella; el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach; el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano; entre otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y legislativas.