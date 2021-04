La Cámara de Diputados de la provincia debe definir su nuevo presidente

Impedido de asistir Lifschitz, sobrevuela el interrogante de cómo se ocupará la presidencia de la Cámara baja.



El reglamento del cuerpo legislativo establece que “el 25 de abril de cada año o el inmediato posterior si aquél fuere feriado, se reunirán los diputados en sesiones preparatorias para constituirse. Elegirán por votación nominal y a simple pluralidad de votos la mesa directiva compuesta de un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo”.

Hasta ahora, el acuerdo informal entre los distintos bloques era que se repetiría el esquema actual: Lifschitz en la presidencia, Lucila De Ponti (PJ) en la vicepresidencia primera y Jimena Senn (UCR-Frente Progresista) en la vicepresidencia segunda.

Sin embargo, el agravamiento de la situación de salud del antecesor de Perotti cambió todo el escenario.

“Comprendemos lo delicado del momento y respetamos los tiempos y por supuesto le enviamos toda nuestra energía a Lifschitz, pero también entendemos que hay que elegir las autoridades de la Cámara”, dijo a La Capital De Ponti.

El consenso entre las bancadas era realizar la sesión preparatoria el jueves y con la mayor virtualidad posible. Por tradición, el diputado de mayor edad —en este caso, el peronista Ricardo Olivera— es el encargado de presidir la sesión.

En el PJ creen que se podría elegir a Lifschitz como presidente y que el ex intendente de Rosario asuma cuando su salud lo permita.

“Entendemos que podría ser elegido y jurar en otro momento —sostuvo la ex diputada nacional y referente del Movimiento Evita—. Si ellos tienen que reemplazar el candidato a presidente es decisión del Frente Progresista”.

En el FPCyS —el espacio al que pertenece Lifschitz y que tiene 28 de las 50 bancas de la Cámara— evitaron las definiciones sobre el tema.

Visiblemente golpeado por la situación, el presidente del bloque de la UCR, Maximiliano Pullaro, dijo que esperarán al miércoles y al jueves para decidir qué hacer pero aseguró que “la mayoría se va a mantener”.

Ayer, el parte médico reflejó que Lifschitz “presentó una desmejoría clínica” y se multiplicaron en las redes sociales los mensajes de apoyo al ex intendente con el hashtag #FuerzaMiguel.

Candidaturas



La cuestión también genera debate entre los especialistas del Derecho.

El abogado constitucionalista Oscar Blando no recordó un antecedente similar. No obstante, el ex director provincial de Reforma Política y Constitucional evaluó que se trata de “una cuestión política más que reglamentaria”.

Por su parte, el constitucionalista Domingo Rondina resaltó que las candidaturas tienen que ser aceptadas. “Si él no está presente para aceptar la postulación no puede ser elegido”, explicó.

Lo que sí podría darse, indicó el especialista, es un acuerdo político de que se eligen ciertas autoridades y si Lifschitz se recupera renuncian todos y se vuelve a hacer elecciones.

De todos modos, Rondina advirtió que se trataría de una situación complicada, sobre todo si la mesa directiva provisoria no renuncia: el reglamento de la Cámara no prevé que se puedan cambiar las autoridades durante el año legislativo.