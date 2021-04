Fiat Toro 2022: más agresiva, tecnológica y con el nuevo motor 1.3 turbo

La marca italiana presentó en Brasil el restyling de su pick up compacta, ahora con mayores diferencias estéticas entre las versiones y cambios profundos en el interior, adoptando más tecnología, seguridad y asistencias a la conducción. Mecánicamente, estará disponible con el nuevo motor Firefly turbo de 180 CV, el conocido 1.8 eTorQ de 130 CV y el turbodiesel Multijet 2.0 que mantuvo los 170 CV y 350 Nm de torque.

Desde hace meses veníamos hablando de su llegada y finalmente este jueves Fiat presentó el esperado restyling de la Toro, con varias novedades, algunas de las cuales ya las habíamos adelantado y también con algunas sorpresas. Esta es la primera actualización importante que recibió la pick up desde su lanzamiento e incluye cambios en el diseño, interior, tecnología y en su mecánica.

Comenzando por su estética, a nivel general las modificaciones se concentran en el sector frontal: los faros son ahora full Led y el paragolpes luce una nueva toma de aire con una suerte de defensa que sobresale algunos milímetros, además de adoptar un nuevo marco y formato para las luces antiniebla, más rectangulares. El capot ahora posee nervaduras mucho más marcadas, detalle que le otorga una imagen con más carácter y robustez. Con este restyling, la marca italiana decidió diferenciar aún más a las versiones, especialmente a las Ranch y Ultra, que cuentan con una parrilla exclusiva, mucho más grande y con el nuevo logo de letras en el frente junto con la Fiat Flag en un costado.

En el caso de la Ranch, el marco de la parrilla y el emblema son cromados, al igual que los estribos laterales y la carcasa de los espejos. La defensa del paragolpes y las barras de techo son de color aluminio, mientras que las llantas de aleación son de un tono gris grafito. Por su parte, la Ultra tiene una apariencia más deportiva, con todos estos accesorios en color negro y el exclusivo cobertor rígido de la caja de carga. El resto de la gama cuenta con una parrilla más fina, manteniendo el formato de la serie anterior y agregando un aplique cromado que se extiende hacia los faros principales, con un aire muy similar al Fastback Concept.

Más allá de estos cambios que ya se observan a simple vista, los más interesantes están en el interior: tal como preveíamos, la consola central se rediseñó por completo para alojar a una enorme pantalla táctil de hasta 10,1” (también hay de 7” y 8”, según la versión) ubicada en posición vertical desde donde se controlan la mayoría de las funciones del vehículo. Tiene una clara inspiración en la RAM 1500/2500, lo cual no es extraño ya que la Toro se comercializa en algunos países como México bajo la denominación RAM 1000.

Además de compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, cuenta con el paquete de servicios conectados Connect Me, con el asistente virtual Alexa de Amazon, alerta de mantenimiento, asistencia mecánica, notificaciones, actualizaciones remotas, WiFi 4G, etc. y la posibilidad de acceder a varias funciones o la ubicación del vehículo a través de un smartphone o smartwatch. También agrega cargador inalámbrico y varios puertos USB A y C. Asimismo, el instrumental analógico/digital fue reemplazado por un display de 7” configurable por el conductor y estrena nuevos comandos para el climatizador, similares a los del nuevo Jeep Compass.

En cuanto a seguridad, desde ahora toda la gama cuenta con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), mientras que las Ultra y Ranch agregan el airbag de rodilla para el conductor. También ofrecen de serie el TC+ o e-Locker que simula el bloqueo de diferencial y por supuesto mantienen el control de tracción y estabilidad de serie. Las versiones Ultra y Ranch (opcional en Freedom y Volcano) incorporan un paquete de asistencias a la conducción compuesto por el frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril involuntario y luces altas automáticas. No incluye el control de velocidad crucero adaptativo ni alerta de punto ciego.

Mecánicamente, lo más destacado es el debut del nuevo motor naftero Firefly 1.3 turbo de 180 CV (185 CV a etanol) y 270 Nm de torque, acoplado únicamente a una caja automática con convertidor de par de 6 velocidades. Estará disponible sólo para las versiones 4×2. El conocido propulsor 1.8 eTorQ de 130 CV se mantiene en la oferta, asociado también como única opción a la caja automática de 6 marchas, perdiendo la transmisión manual. Por último, el motor turbodiesel Multijet 2.0 queda reservado para las versiones 4×4, manteniendo la configuración de 170 CV y 350 Nm de torque –quedará para más adelante el incremento de potencia-, siempre unido a la caja automática de 9 velocidades. Como novedad y escuchando las demandas del público, ahora el control de tracción y estabilidad podrán desconectarse por completo para un mejor desempeño fuera del camino, a la vez que el ABS suma la función off road.

De esta manera, en Brasil la gama quedará compuesta por las versiones Endurance (disponible con los motores 1.8, 1.3 turbo –solo 4×2- y 2.0 turbodiesel 4×4), Freedom (1.3 turbo 4×2 y 2.0 turbodiesel 4×4), Volcano (1.3 turbo 4×2 y 2.0 turbodiesel 4×4), Ranch (2.0 turbodiesel 4×4) y Ultra (2.0 turbodiesel 4×4). ¿Cuándo llegará a Argentina? Su arribo a nuestro país está previsto para el segundo semestre de este año, momento en el que se conocerán las configuraciones que se ofrecerán aquí.