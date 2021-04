Créditos a tasa cero de interés para la refacción y construcción de viviendas en todo el país

Con el objetivo de que más familias puedan acceder a la casa propia, la línea posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 m2 que se asienten en lote propio, con un monto de $4.000.000 a pagar en un plazo máximo de 30 años. También se otorgarán créditos para refacción, con un monto optativo de $100.000 o $240.000, a pagar en un lapso máximo de 36 meses.

Requisitos:

• ser argentino o extranjero (con residencia permanente).

• contar con DNI vigente.

• contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $53.500 y $175.000.

• tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

• no ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las

Bases y Condiciones

• no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

• no encontrarse inhibido/a.

• registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

• no se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021.

• solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá estar destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Quienes estén interesados/as deberán ingresar a la web, en en el siguiente enlace https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia. En el sitio deberán acceder a la sección “Casa Propia / Construcción” o “Casa Propia / Refacción” allí aparecerán los puntos a tener en cuenta como requisitos y cotitularidad, y al pie, la sección inscripción, donde deberán ingresar para completar los datos personales.

Para consultas acercarse al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) o comunicarse al 425500, interno 116.