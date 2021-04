Tenso cruce en las redes sociales entre Lifschitz y Mirabella por el nuevo hospital de Rafaela

El ex gobernador Miguel Lifschitz y el senador nacional Roberto Mirabella protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales respecto a las obras del nuevo hospital regional de Rafaela.

Todo comenzó el lunes 29 cuando el gobernador Omar Perotti visitó la ciudad cabecera del departamento Castellanos para anunciar el reinicio de las obras del nuevo hospital regional, que demandarán una inversión de 245 millones de pesos en su primera etapa.

“Vamos a darle buen ritmo a obras que estuvieron mucho tiempo paradas, en un año donde va a continuar la necesidad de crecer en infraestructura hospitalaria”, señaló en ese momento Perotti, en una velada crítica a la gestión del Frente Progresista.

Al día siguiente, el ex mandatario socialista Miguel Lifschitz salió a hacer aclaraciones a través de su cuenta de Twitter y le espetó a su sucesor: “La salud y la verdad primero”.

Lifschitz señaló que el nuevo hospital de Rafaela “fue un proyecto y una iniciativa de Hermes Binner que lo incluyó en su Plan Provincial de Salud. La obra se planificó en dos etapas. La primera comenzó en 2016 y se terminó a fines de 2018”, es decir durante el mandato del propio Lifschitz.

“A principios de 2019 –continuó el actual presidente de la Cámara de Diputados– se puso en marcha la licitación para la etapa final, con un presupuesto de 1200 millones. A mediados de aquel año estábamos ya en condiciones de adjudicar e iniciar la obra, pero no se pudo avanzar por el pedido expreso del gobernador electo Omar Perotti”.

“Por ello –siguió Lifschitz– la obra permaneció inactiva hasta hoy. Lo que se propone ahora como nueva obra en el hospital es sólo una parte mínima de lo que nuestro gobierno tenía previsto ejecutar entre 2019 y 2020 para que Rafaela tuviera un hospital de última generación”.

El senador nacional del PJ, Roberto Mirabella, salió al cruce del dirigente socialista: “En la campaña 2019 prometieron en Rafaela lo que no habían hecho ni podían hacer. Por eso perdieron la elección: les falto verdad”.

“En Salud –agregó Mirabella– dejaron solo 156 camas con respirador en la provincia, muchas menos que jurisdicciones con los mismos habitantes. Lo que le faltó a usted y a su gobierno fue ‘verdad’. Se fueron sin pagar miles de millones a proveedores y con una megadeuda”, le tiró el senador nacional al ex gobernador socialista.

Por último, Mirabella indicó –siempre en referencia a Lifschitz– que “desde el anuncio de la obra del hospital hasta que terminó su gobierno (11 años) solo hicieron los cimientos. Y un cartel marketinero, claro”.