Postergan la segunda dosis a docentes para inmunizar a más santafesinos

Muchos de los 253.530 santafesinos que ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 esperan ahora el llamado para ir a colocarse la segunda dosis. Pero tienen que saber que deberán esperar mayor cantidad de tiempo para ello debido al cambio de estrategia dispuesto a nivel nacional. Lo que se busca ahora es alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis ante el inminente arribo de la segunda ola de contagios de la enfermedad que generó la pandemia.

Al ser consultada sobre la estrategia de vacunación a nivel nacional, la Ministra de Salud santafesina explicó que "tanto las vacunas Sinopharm como la Astrazeneca son dos dosis iguales, es decir el mismo componente, con la primera dosis ya se logra un 80% de inmunización".

"Hay una estrategia que, como la primera dosis no debe colocarse antes del mes y hasta tres meses sin inconvenientes, la idea es postergar un tiempo y llegar hasta los 90 días donde suben más los anticuerpos y hacer un refuerzo ahí de manera tal que las vacunas que vayan llegando, y ante una inminencia de una segunda ola como tenemos, poder vacunar más cantidad de personas con la primera dosis", dijo Martorano.

Hasta el momento son 52.797 los santafesinos que ya recibieron ambas dosis de la vacuna contra el covid, mientras que 253.530 sólo recibieron la primera.

Estrategia

La decisión de diferir la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid fue anunciada el pasado viernes por la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego de haber sido consensuada junto a sus pares de las 24 jurisdicciones del país durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Dicha decisión fue tomada en base a las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y del Comité de Expertos, que se reunieron previamente para evaluar la situación sanitaria por la pandemia.

Con ello lo que se busca es proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo, lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

Segunda ola

Ante la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia, Martorano recomendó "no viajar al exterior, insistimos mucho en esto porque todavía hay gente que lo está haciendo y realmente no es el momento. Así también continuar con la ventilación cruzada, en el verano nuestros niños y niñas fueron a la colonia, pileta, clubes y no tuvimos casos preocupantes y eso tuvo que ver con que las actividades fueron al aire libre; por eso es realmente importante sostenerlo, como así también no cerrar las habitaciones para no generar un caldo de cultivo".

Para cerrar, puntualizó: "Continuamos con el uso correcto del barbijo tapando nariz, boca y mentón, distanciamiento social y lavado de manos. Mucho de lo que ya sabemos pero no relajarlo porque la segunda ola es inminente y Argentina no va a estar exenta de esto. Lo que podemos hacer entre todos es aumentar los cuidados para que el impacto sea menor".