El PJ Sunchales plantó memoria para reivindicar la militancia de 30400 compañeres

"Hace 45 años, las Madres y Abuelas enfrentaron las patas de los caballos, el miedo, el silencio, la soledad y la muerte. Y no se detuvieron. No pararon nunca en su búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Y no pararon de enseñarnos a buscarlas en el más absoluto marco de respeto y dignidad. Y su contribución llegó al mundo porque impulsaron derechos y hasta avances científicos para alcanzar la verdad y restituir hijos y nietos. Y pedir justicia.

Una enorme labor que sigue haciéndose, porque aún falta mucho y somos nosotros quienes debemos continuarla y nuestro deber de militantes es estar preparados para hacerlo.



Las consecuencias económicas, sociales y culturales de la dictadura han sido de una dimensión y un alcance difícil de nomenclar y cuantificar. Tal descalabro no fue sólo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino también de amplios sectores de la Iglesia y de civiles. Y está claro que los juicios y castigos que se reclaman desde hace tantos años, apenas han alcanzado a algunos del primer grupo, quedando mucho trabajo por hacer respecto del resto.



Por todo eso, esta fecha no es sólo pasado. Porque todavía hoy están en curso los juicios a los responsables de la muerte, la tortura, la desaparición, el robo de niñes, el robo de propiedades y empresas enteras. Todos estos años, esas personas, que realizaron tales actos, han convivido con nosotros. Han ido al supermercado, han asistido a las reuniones de la escuela, han festejado cumpleaños, han parado en el semáforo al lado nuestro, han ocupado cargos y empleos públicos.







Lo que recordamos hoy nos pasó a todos nosotros. Aún a los que todavía no habían nacido; y nos sigue pasando, a veces poco sutiles maneras .



Dentro de nuestro espacio político hubo diferentes posturas respecto de la memoria. Incluyendo propugnar el olvido bajo el manto de la reconciliación en los '90 hasta la instalación y difusión de políticas públicas de ejercicio de memoria, asignación de presupuestos y capacitaciones, creación de organismos y otras acciones a partir del 2003. Esto es algo que debemos saber para tener la posibilidad de pensar y de tomar posición con libertad, generando espacios de discusión. Debemos debatir, debemos crecer en la militancia. Es nuestra responsabilidad histórica.





Hoy desde el Partido Justicialista Sunchales hacemos una humilde y siempre necesaria contribución; sumándonos a la campaña nacional. Plantamos memoria. Y entendemos que Memori , Verdad y Justicia no son sólo palabras, son un mandato, son nuestro deber militante que Madres y Abuelas supieron resignificar para nosotros de una manera sin precedentes en la historia y en el mundo.



Compañeros y compañeras, tenemos una enorme tarea por delante, es nuestro deber ineludible resignificar ese pasado, para entender el presente y poder operar sobre la realidad, para poder construir identidad, para ser libres y proyectar futuro".



¡¡¡¡30400 compañeros Presentes!!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!!

PARTIDO JUSTICIALISTA SUNCHALES