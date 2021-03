FederalA: Unión debuta de local frente a Gimnasia y Tiro de Salta

La Zona Norte está conformada por los siguientes equipos: Boca Unidos de Corrientes; Central Norte de Salta; Chaco For Ever, Crucero del Norte de Misiones; Defensores de Pronunciamiento; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Douglas Haig de Pergamino; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay; Gimnasia y Tiro de Salta; Juventud Unida de Gualeguaychú; Racing de Córdoba; Sarmiento de Resistencia; Sportivo Las Parejas; Sportivo Belgrano de San Francisco y Unión de Sunchales.

El fixture de Primera Ronda Etapa Clasificatoria es el siguiente:

1ra. fecha - 11/04/21: vs Gimnasia y Tiro de Salta (L).

2da. fecha - 18/04/21: vs Sarmiento de Resistencia (V).

3ra. fecha - 25/04/21: vs Sportivo Belgrano de San Francisco (L).

4ta. fecha - 02/05/21: vs De Pro (V).

5ta. fecha - 09/05/21: vs Def. de Belgrano de Villa Ramallo (L).

6ta. fecha - 16/05/21: Libre.

7ma. fecha - 23/05/21: Crucero del Norte (V).

8va. fecha - 30/05/21: vs Central Norte de Salta (L).

9na. fecha - 06/06/21: vs Chaco For Ever (V).

10ma. fecha - 13/06/21: vs Racing de Córdoba (L).

11ra. fecha - 19/06/21: Gimnasia y Esg. Concep. Del Uruguay (V).

12da. fecha - 27/06/21: vs Douglas Haig (L).

13ra. fecha - 04/07/21: vs Sportivo Las Parejas (V).

14ta. fecha - 11/07/21: vs Boca Unidos (L).

15ta. fecha - 18/07/21: vs Juventud Unida de Gualeguaychú (V).

16ta. fecha - 25/07/21: vs Gimnasia y Tiro de Salta (V).

17ma. fecha - 01/08/21; vs Sarmiento de Resistencia (L).

18va. fecha - 08/08/21: vs Sportivo Belgrano de San Francisco (V).

19na. fecha - 15/08/21: vs De Pro (L).

20ma. fecha - 22/08/21: vs Def. de Belgrano de Villa Ramallo (V).

21ra. fecha - 29/08/21: Libre.

22da. fecha - 05/09/21: Crucero del Norte (L).

23ra. fecha - 12/09/21: vs Central Norte de Salta (V).

24ta. fecha - 19/09/21: vs Chaco For Ever (L).

25ta. fecha - 26/09/21: vs Racing de Córdoba (V).

26ta. fecha - 03/10/21: Gimnasia y Esg. Concep. Del Uruguay (L).

27ma. fecha - 10/10/21: vs Douglas Haig (V).

28va. fecha - 17/10/21: vs Sportivo Las Parejas (L).

29na. fecha - 24/10/21: vs Boca Unidos (V).

30ma. fecha - 31/10/21: vs Juventud Unida de Gualeguaychú (L).