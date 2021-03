Mili Maza, protagonista de la Liga Femenina de Básquetbol

“Para nosotros es muy importante que las chicas de la U18 estén compitiendo tan bien y que puedan estar a la altura del torneo siendo tan jóvenes. Incluso diría más: han superado nuestras expectativas”. La reflexión pertenece a Gregorio Martínez, el head coach de los seleccionados nacionales femeninos, resumiendo una de las conclusiones principales que pueden sacarse luego de la finalización de la fase regular de la Liga Femenina 2021.

No hay dudas que el concepto se ajusta a la Tigresa surgida de las canteras formativas aurinegras que promedia 30 minutos de juego con el plantel de Concepción del Uruguay, una enormidad para una novata de la categoría. Maza terminó la fase regular con 10.8 tantos, 4.2 recobres y 2.7 pases gol pero claramente su nivel fue de menor a mayor, donde la sunchalense fue creciendo en la medida que transcurrieron los partidos, para coronarlo este viernes con una actuación memorable en una instancia decisiva donde el resultado de los tres juegos que deben afrontar, definirá si Rocamora continúa o no en la competencia. Pero Mili no solo convirtió 32 puntos, sino que descerrajó un triple a falta de 30'' para el cierre del tiempo regular que le posibilitó dar vuelta el resultado y dos triples consecutivos en tiempo suplementario que le brindó una ventaja de 6, clave para interponer una grieta que a la postre le permitió festejar en el Templo del Rock.

Suspendido el Premundial U18 que se iba a llevar a cabo en Colombia y con Argentina clasificada al Mundial U19 que se desarrollará en Debrecen, Hungría, del 7 al 15 de agosto, no hay dudas que la liberteña Milagros Maza con sus actuaciones ya tiene un lugar asegurado en el combinado nacional que le permita disfrutar de una nueva competencia internacional.