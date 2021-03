Perotti: "La Legislatura vive un microclima político que está alejada de la gente"

“Venimos trabajando con Vialidad Nacional para poner en marcha la ruta 33; es un compromiso que estamos convencidos que lo vamos a destrabar y poner en marcha. También tenemos corredores importantes, como la ruta 11, la 34 y la 95; son rutas nacionales importantes donde, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno nacional marca presencia. Para la estructura productiva y la seguridad vial del país, y particularmente en la provincia de Santa Fe, donde estas rutas nacionales nos atraviesan, esto es fundamental”, subrayó Omar Perotti a la vera de la cinta asfáltica flanqueado por el senador provincial, Alcides Calvo; el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli; y el Jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez.

En una improvisada rueda de prensa, cuando se le consultó sobre las declaraciones del diputado provincial Miguel Lifschitz, donde el socialista manifestó que la falta de diálogo con funcionarios y ministros no permitían debatir el proyecto de Conectividad impulsado por el Ejecutivo y que tiene media sanción de Senadores, el mandatario santafesino respondió: "Yo creo que el Frente Cívico pone como excusa que no tiene diálogo con el Ejecutivo para no aprobar el proyecto de Conectividad en la Cámara de Diputados donde son mayoría, pero en realidad es que no tienen decisión política para acompañar un proyecto estratégico. Si consideramos que llevarle internet a todas las localidades de la provincia no es prioritario, la verdad que el ex gobernador Lifschitz debería explicárselo a todos los santafesinos porque es el que conduce la Cámara baja. Que le diga a los santafesinos que Santa Fe puede funcionar sin internet, sin conectividad. Le estamos solicitando la autorización del endeudamiento con la tasa más baja que ha tenido en su historia. Yo confío que va a recapacitar y va a estar poniendo en marcha la aprobación lo antes posible".

También opinó sobre el escenario que se le presenta en ambas Cámaras legislativas, ya que la de Diputados está dominada por la oposición pero la de Senadores tiene el bloque Justicialista atomizado, poniendo en duda la mayoría oficialista: "Yo creo que en la Legislatura hay un movimiento que no termina de percibir que las cosas pasan por otro lado. Ese microclima a veces aisla, encierra y se aleja de las preocupaciones de la gente. Ojalá se pueda generar un cambio donde haya más posibilidades de estar más cerca del día a día. Los cambios que se originaron con la pandemia nos exige a todos poner lo mejor de sí para que la gente en el menor tiempo posible pueda recuperar la normalidad de sus actividades. Y para eso necesitamos el acompañamiento de todos. Yo prefiero estar cerca de la gente para resolverle de la mejor manera los problemas que afronta diariamente" concluyó Perotti.