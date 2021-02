Lifschitz: "El gobierno no tiene voluntad real para avanzar con el Plan de Conectividad"

"Estoy en Sunchales, en una ciudad que he venido con frecuencia y siempre me admira las nuevas iniciativas y proyectos que están en marcha, no solamente los que impulsan el sector público sino también sus empresas y entidades" afirmó el legislador en las inmediaciones de Punto Gob 280.

Lifschitz se refirió al nuevo centro de Video Monitoreo Urbano, una herramienta importante del Plan Integral de Seguridad: "La verdad es que estoy sorprendido por esta iniciativa. Considero que los temas de seguridad urbana en los últimos años han adquirido una extraordinaria relevancia y hoy es indispensable que los equipos municipales estén atentos a los problemas de inseguridad, violencia urbana o el cuidado del orden público. Lo que están haciendo en Sunchales es un buen modelo para trasladar a otras localidades".

El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe contó que en la tarde - noche del martes 23 compartieron un cónclave con referentes del Frente Progresista del Departamento Castellanos donde se encontraban intendentes, presidentes comunales y concejales con la idea de ir "calentando motores en un año electoral porque aspiramos a ser protagonistas como lo hemos sido en los últimos 20 años en los procesos electorales de nuestra provincia".

Ante la consulta si había arrancado esta semana, en su recorrida por varias ciudades de la provincia, la campaña para la postulación a senador nacional, el ex gobernador respondió: "En campaña estoy siempre si se refiere a estar cerca de los referentes locales o recorriendo la provincia". Y aseguró que la interna del Partido Socialista que se definirá en abril no alterará las definiciones políticas que se puedan estar tomando en las próximas semanas.

Finalmente, cuando se le planteó el reclamo de los funcionarios perottistas por la supuesta renuencia de la Cámara de Diputados a tratar el Plan de Conectividad, Lifschitz respondió: "Es raro este gobierno. Siempre hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Los dos proyectos ingresaron en octubre del año pasado con media sanción e inmediatamente nos abocamos al estudio. Estuvimos un mes y medio esperando que algún funcionario nos explicara de que se trata o nos responda algunos interrogantes que se plantean pero no hemos logrado que vengan a la Comisión de Obras Públicas. Hemos enviado un cuestionario escrito pero tampoco lo respondieron. Tampoco hay algún diálogo de los Ministros con la Legislatura en pos de avanzar con el proyecto. Realmente no vemos voluntad real del Gobierno para aprobar el proyecto. Del lado de los legisladores hay predisposición a debatirlo pero no tenemos una respuesta recíproca del gobierno".