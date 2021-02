Perotti: "Queremos establecer un tope al aumento de las patentes pero hay que discutirlo con Municipios y Comunas"

Los dueños de los vehículos de la provincia de Santa Fe están recibiendo el impuesto sobre las patentes con fuertes aumentos que oscilan entre el 80 y el 115% comparado con las cuotas del 2020. Desde el gobierno provincial señalaron que no hubo modificación en la alícuota y que la situación se debe a la suba en la valuación de los vehículos.

"El aumento de las valuaciones no es una definición que tome el gobierno de la Provincia" - explicó el gobernador Omar Perotti en la rueda de prensa que brindó esta mañana frente a la Comisaría Nº 3, una vez finalizado el acto de entrega del aporte destinado a la construcción de la nueva Comisaría que estará emplazada en Barrio Colón.

El titular de la Administración Provincial de Impuestos, Martín Avalos, en declaraciones a la prensa ya había informado que "la provincia no hizo ningún tipo de modificación de alícuotas. Lo único que cambia es la base imponible que no depende de nosotros, que es la valuación de los vehículos. Hemos visto que esta tabla de valuaciones (de la AFIP) ha generado unos saltos muy importantes en algunos tipos de vehículos".



En tanto, el mandatario santafesino afirmó en Sunchales: "Nosotros entendemos que junto a los Municipios y Comunas hay que buscar una alternativa pero hasta aquí no hemos encontrado el acompañamiento de los dueños mayoritarios del impuesto a la Patente Única sobre Vehículos en Santa Fe. Ojalá podamos llegar a un entendimiento que nos permita mejorar la posibilidad de acceso de cada uno de los vecinos. Es un año muy particular y la pandemia no se compara con nada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es como si la provincia quisiera recuperar en un año las tarifas de los servicios públicos como la energía eléctrica o el agua potable porque el año pasado estuvieron congelados. No se puede. Ese agujero que ha quedado no podemos taparlo en un año. Sería pedirle un esfuerzo adicional a la gente que no puede hacerlo"