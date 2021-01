Perotti y la épica del día a día

En su discurso de asunción, el Gobernador intentó marcar la línea bisectriz de su gestión prometiendo terminar con las “mafias en la política”, anudado con la inseguridad y el narcotráfico, que le proporcionó el caudal de votos necesarios para imponerse al gobernante FPCyS, sobremanera en Rosario y San Lorenzo.



La pandemia y su desastrosa consecuencia: la cuarentena “más larga del mundo”, la piloteó mejor que otros Gobernadores, abriendo inclusive antes que nadie la actividad industrial y luego comercial con protocolos consensuados. Salvo el manejo productivo de la cuarentena, gestionado satisfactoriamente por el Ministro de la Producción, Daniel Costamagna, acompañado por el Senador nacional Roberto Mirabella, y el económico a cargo del avezado y conservador Walter Agosto, el resto de las iniciativas no le fueron saliendo al Gobernador como hubiera querido.



La bravata de las “mafias en la política”, sólo lo distanció de propios y extraños; mientras que la inseguridad y el narcotráfico asuelan Rosario, a tal punto que un grupo de raperos, entre los que se encontraría el hijo del mayor narcotraficante de la ciudad, se mofan de la sensibilidad ciudadana exhibiendo en un clip armas largas y pistolas, que al decir del Diputado radical Cándido no serían de utilería.

Ley de autonomías: un debate nonato

El Gobernador se enfrascó, basado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en la heroica de las autonomías municipales.



Con la chapa política-institucional de haber sido tres veces intendente de Rafaela, ahora Omar Perotti echa mano a las autonomías municipales, con una primera convocatoria “pública-virtual” a intendentes y presidentes de comunas, que para algunos analistas políticos esconde una velada reforma constitucional, y para otros sólo compensar con mayores libertades el retaceo de fondos, además de circunscribir el poderío territorial de los senadores.



De la misma manera que en esta columna advertimos que el “frente de frentes” pergeñado dentro del FPCyS iba en un camino incierto – hoy confirmado por la realidad - la Ley para consagrar las autonomías municipales quedó empantanada en el patio de la casa. El propio jefe del bloque de Diputados peronistas Leandro Busatto le reclamó vivamente, en privado primero, a los flamantes Ministros Corach y Sukerman, además de otras cuestiones internas, que hicieron el lanzamiento sin la más mínima consulta con quienes deberían tratarla: “el Ejecutivo tiene que decidir hacia dónde quiere ir y cómo", descerrajó luego Busatto en el Diario La Capital, “partido opositor”, al decir del Ministro Saín.



El demoprogresista Gabriel Real le puso límites al tema, coincidiendo con un sector del radicalismo: “la autonomía municipal requiere voluntad política de descentralizar el poder, transferir recursos y consagrarlos en la Constitución Provincial”, clausuró el diputado firmatense.

Política condicionada por la “grieta”

Resume el colega Osvaldo Cherep y nos ahorra la introducción: “La oposición santafesina vive un momento preocupante. Los latidos del viejo Frente Progresista suenan cada vez con menos intensidad. El radicalismo avanza sobre la idea de un Frente nuevo, los socialistas se preparan para una interna absurda y los otros jugadores, entre ellos Javkin y Jatón, otean el panorama con preocupación. El PRO especula con la grieta, y el referente indiscutido de toda la sociedad (Lifschitz, agregamos nosotros), se encierra en sí mismo y no da señales de integrarse con nadie”.



Poco y nada para agregar; solo que Javkin – menos aún Jatón en esta capital- no sacará los pies del plato del FPCyS pese a todo lo que se especule – y él mismo deja que trascienda – mientras su lugarteniente, el Diputado Ariel Bermúdez trabaja para armar el “javkinismo” en la Provincia, comenzando por seducir a la poli partidaria intendente de Vera, Paula Mitre, obviamente para un futuro lejano aún. Javkin tiene que demostrar que puede ser reelecto en Rosario antes de aspirar a la Casa Gris. A menos que no quede más remedio.



Federico Angelini, líder del PRO, como señala el colega, solo espera el devenir de los acontecimientos. Un escenario de “tres tercios” rabiosamente polarizado entre “K” y “anti K” ya puso a Miguel Lifschitz en la negativa de entrar en aquella sangrienta grieta que hará eclosión en agosto y octubre, y que por cierto no es el cuarto misterio de Fátima.



De todos modos, Angelini prefiere no darse por enterado de las declaraciones de Lifschitz -en contra de formar alianza con el PRO- mientras intentan ocupar el centro de la escena la dupla del radical José Corral y Roy López Molina (PRO), de sospechada relación con la Casa Gris, según especulan frentistas y allegados a Angelini.



De todos modos, Miguel Lifschitz primero tiene que imponer a su candidata Mónica Fein en la venidera interna del socialismo, para luego ocuparse del “frente de frentes”. Tal vez hasta algunos socialistas puedan llegar a pensar que “afuera hace mucho frío”, al decir de Eduardo Angeloz.