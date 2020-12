Tres mitos y verdades del «Escándalo político santafesino»

Una causa judicial que nació de un crimen narco y terminó develando una organización de juego clandestino. Un gobernador atado a las decisiones de un Ministro que trabaja en dos poderes a la vez. El peronismo santafesino sacudido, y la advertencia del senador Traferri de «tirar del mantel», si cae en desgracia. Un escándalo real, donde se conjugan verdades irrefutables, como el vínculo de un sector de la política con los negocios sucios y una interna partidaria que no tiene fondo a la vista.

VERDAD 1. DOS FISCALES INSOSPECHADOS

Los dos fiscales que llevan adelante la investigación judicial, Matías Edery y Luis Schiappa son, por ahora, insospechables en su accionar. Desarrollan una investigación rigurosa, basada en pruebas contundentes. Ambos denunciaron a dos colegas que coimeaban para proteger a los empresarios del Juego Clandestino. Y ambos tienen antecedentes prestigiosos : participaron de la detención y el proceso de algunos integrantes de Los Monos y de la captura del Narco, Esteban Lindor Alvarado. Poner en duda la acción judicial es en principio falaz.

Matías Edery y Luis Schiappa

Suponer, como se ha dicho, que las acciones que llevan adelante, responden a un acuerdo con el Ministro de Seguridad Marcelo Saín, es en principio insustentable: la causa se inició sin la mínima intervención del Ejecutivo, y tomó fuerza, luego de la declaración de Leonardo Peiti- uno de los zares del juego- que denunció en agosto, a los ex fiscales Ponce Asahad y Serjal.

No hay ninguna causa objetiva para descalificar la acción de los miembros del Ministerio Público. la decisión de citar al senador Armando Traferri está sustanciada en una declaración que hizo como arrepentido, uno de los procesados- el ex fiscal Ponce Asahad- y dicen, que tienen otras pruebas que confirman las sospechas.

Lo que si entra en el terreno de las dudas, y se constituye en uno de los varios «mitos» que rodean a la causa, son las razones que llevaron a Ponce Asahad, a declarar la semana pasada contra Traferri.

MITO 1 : SAIN Y EL PACTO CON PONCE ASAHAD



Ponce Asahad involucró a Traferri

Hay dos teorías alrededor de la súbita decisión del ex fiscal rosarino, Gustavo Ponce Asahad, de pedir una ampliación de su indagatoria y «cantar» una historia que involucra ni más ni menos, que al Jefe del Bloque de Senadores provinciales del Peronismo, Armando Traferri.

La primera, la más «pura», indica que el el Fiscal- de explícita militancia peronista- sintió los efectos del «sindrome del encierro», que no soportó las condiciones de encarcelamiento, que advirtió riesgos para su vida en prisión, y que decidió contar más de lo que había contado- incluyendo su confesión como autor de los delitos que había negado hasta hace pocos días- porque se cansó » de pagar solo, lo que corresponde que paguemos muchos».

La otra versión, que es la que puso en estado de ebullición absoluto al peronismo, es que Ponce Asahad pudo haber sido «tentado» por el Ministro Saín para complicar a Traferri y de esa manera beneficiar las condiciones políticas del gobernador Perotti. ¿ Por qué? Porque Traferri conduce un bloque de senadores que no le responde ciegamente, y porque Saín, le habría prometido al mismo gobernador, que se producirian detenciones antes de fin de año, para usarlas como banderas de un supuesto «Mani Pulite» en marcha en la Provincia.

Un dato resulta sugestivo: Todavía se desconoce cual será el nuevo alojamiento de Ponce Asahad, pero todo indica que sería la PSA. Un lugar, que de público conocimiento, Marcelo Saín conoce de memoria y en el que trabajan muchos de sus ex empleados, nombrados en los cargos por él mismo.

Otro dato, a la inversa, desalienta la teoría: Ponce Asahad, no involucró a nadie de la oposición en sus declaraciones. Un asunto que parece desafinar con la promesa de Saín al gobernador. Hace pocos días publicabamos, sin que nadie lo desmintiera, que el Ministro viene persiguiendo a los Jefes de la Policia provincial, para que inventen pruebas contra su antecesor, Maximiliano Pullaro. Y en ese contexto, resulta llamativo que si Ponce Asahad estuvo libreteado por Saín, no haya salpicado al ex Ministro.

Algunos dicen que no lo hizo, porque efectivamente Saín carece de elemento alguno para avanzar en esa linea. Y un paso en falso, podría hacer caer la maniobra de la confesión del ex fiscal.

VERDAD 2 : LA CAUSA PERONA

David Perona, el Zar muerto por COVID-19

La «Causa Peiti» no es la única causa que investiga el juego ilegal en Santa Fe. Hay otra que incomoda mucho al peronismo santafesino: Y es la que lo tenía como protagonista al Zar del Juego de Rafaela, David Perona.

La muerte del Perona a causa de Covid-19, cayó en medio de una situación de presiones sobre la fiscalía que investigaba la red en el Departamento Castellanos: Una escucha legal compromete a una edil del peronismo, amiga personal del gobernador de la Provincia. El fiscal que llevaba la causa, Martin Castellano, demoró demasiado en tomar decisiones, y hace pocas horas fue separado de la causa por el Fiscal Regional

La prueba de que el fallecido David Perona era el jefe del negocio millonario con complicidades de los jefes policiales y con dirigentes políticos locales, era que en la puerta de las salas ilegales – garitos- había carteles iluminados que decían «Casinos Perona». Todos recibieron la insólita autorización municipal, de actual intendente de Rafaela, el perottista Luis Castellano, que le daba habilitación como «Salones de Fiesta».

A eso se le agregan escuchas judiciales que prueban la participación de la concejala – primera en la lista en 2019 del peronismo unido- Brenda Vimo. En los audios, se la escucha a Vimo reclamando «una rebaja» de los costos de la protección policial a favor de Perona. Con un agregado: uno de los detenidos con el ZAR del Juego, es ni más ni menos que el ex esposo de Vimo, de apellido Rodríguez.

Vimo es una persona de estrechisimo vinculo con el propio gobernado, que la impuso como primera en la lista de concejales de Rafaela, contra la voluntad del propio intendente. Un tema que es vox populi, en Rafaela.

MITO 2 : LA MUERTE DE PERONA, Y LOS NOMBRES QUE PUEDEN COMPLICAR A PEROTTI

Castellano, PerottI, Vimo y Calvo durante la última campaña

Perona era un hombre demasiado conocido en Rafaela. De comportamiento ostentoso y habitué de espacios comunes con dirigentes del peronismo rafaelino. Desde esa base, las sospechas son concretas. ¿Cómo es posible que el intendente le haya habilitado los negocios ilegales al «gordo», sin que de eso supieran el Senador Alcides Calvo, y el propio Gobernador, a quien todos sindican como «El Jefe» de la ciudad?

Un rumor corrió en las últimas horas, generando aún mayor preocupación en las filas del peronismo del Oeste: Algunos familiares de Perona aseguran que el «Zar» estaba muy enojado por los últimos allanamientos y que quería contar algunas cosas. La muerte lo encontró antes de que eso pudiera suceder.

Por eso, en estas horas, se presentaría un escrito ante el juzgado penal de Rafaela para solicitar una autopsia en el cuerpo de Perona y certificar que las causas de su muerte hayan sido las declaradas. Una fuente muy cercana a la familia asegura que : «Hay motivos para sospechar que pudo morir por otros motivos. El gordo estaba en su casa, no salía desde que lo detuvieron…¿ Se contagió encerrado?. Nosotros vamos a pedir que le hagan un examen al cuerpo»

Más allá de la muerte de Perona, y las escuchas sobre la concejala Vimo, hay otra preocupación que ronda el aire rafaelino por estas horas: El rumor de que al menos dos senadores más del peronismo- uno del sector Traferri y otro, del sector Perotti- estarían en la mira de los fiscales rosarinos: El senador del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, está envuelto en ese ruido. Él, Rosconi, Lewnadowki y Castelló, son los representantes directos del gobernador en el Senado. ¿ De quien se trata?

Finalmente, hay un video que ya circula en algunos ámbitos de la política y que complicaría seriamente al actual senador nacional Roberto Mirabella en ocasión de la recaudación para la campaña de Perotti. Mirabella es, además del senador suplente que heredó la banca de Perotti, el hombre más cercano al gobernador, del que se tenga conocimiento.

VERDAD 3: UN GOBIERNO SIN RUMBO, Y UNA INTERNA EN LLAMAS SIN VIAS DE EXTINCIÓN





El intento de los fiscales por imputar y eventualmente detener el viernes pasado a Armando Traferri, se chocó con una obviedad: Traferri tiene fueros, y eso impide que pueda ser detenido. Aunque no juzgado.

La idea de que detrás de la embestida a Traferri, está la figura de Marcelo Saín, ya no es sólo una sospecha, sino que algunos dirigentes del peronismo lo dicen a viva voz, de manera directa o en clave muy sencilla. El propio Traferri redactó una carta poniendo el foco en una presunta operación de Sain para perjudicarlo, y le apuntó al mismo gobernador de formar parte de ella.

Uno de los que levantó la voz, fue el dirigente Kirchnerista Alejandro Rossi, hermano del Ministro de Defensa, Agustín: En un Twitt que generó muchos comentarios, el ex Secretario de Seguridad de Jorge Obeid, no duda en afirmar que » Los peronistas de Santa Fe, nunca resolvimos nuestras internas mandando en cana a los compañeros. Nunca desde 1983″. En una consulta posterior, Rossi no descarta que el accionar de los Fiscales sea genuino, pero al mismo tiempo pone dudas sobre las intenciones del Ministro, al que acusa de ser «Un funcionario del Socialismo».



El Twitt del Dirigente Alejandro Rossi, que despertó muchos comentarios

A Rossi, con todo lo que su nombre significa, en las últimas horas se sumaron subterraneamente las voces de otros sectores del peronismo molestos con el supuesto accionar del Sain: Desde Ministros que anticipan su alejamiento voluntario en las próximas semanas de sus funciones, hasta diputados que se sienten directamente apuntados por el accionar de los fiscales, que parecen decididos a avanzar hasta las últimas consecuencias.

Todo esto, en un contexto muy dificil: Perotti acaba de cumplir un año en sus funciones. Llega al aniversario, con el Ministerio de Gobierno acéfalo desde hace un mes, y con un problema muy grave sin resolver que lo tiene al propio Saín como principal responsable: Si de algo no se pueden ufanar, ni Perotti ni Saín, es de haber cumplido ni siquiera parcialmente con la promesa electoral de la «Paz y el Orden». Las estadísticas criminales especialmente en Rosario, pero también en Santa Fe y Rafaela, se han incrementado inexplicablemente. La Policia sufrió una serie sistemática de ataques verbales del ministro, y un conjunto de cambios en las conducciones de las Unidades Regionales, que terminaron con un estado de franca inacción policial. En Rosario no hay operativos preventivos, ni represivos.

Los muertos se cuentan por día, y no hay a la vista ninguna solución al problema, ni siquiera un intento.

MITO 3 : PEROTTI SE LLEVA PUESTO AL PERONISMO O EL PERONISMO SE LLEVA PUESTO A PEROTTI

Saín y Perotti, una dupla que pone al PJ santafesino en llamas

En esos términos se discuten las cosas en las reuniones partidarias que se multiplican en todo el territorio provincial.

Dicen testigos directos del encuentro del Presidente Alberto Fernandez en Venado Tuerto, con la vicegobernadora Alejandra Rodenas- militante estrecha del sector que conduce Armando Traferri- que el presidente camino al vuelo, le consultó sobre las «extrañas acciones de Omar».

Fernandez fue tajante: «No se entiende lo que está haciendo. Demoramos doce años en recuperar la provincia, y parece estar trabajando para perderla rápidamente»

Lo propio se especula en el Senado, donde las voces son claras: «Los fiscales acusan, no condenan». Para que el Senado actúe sobre los fueros de Traferri harán falta dos condiciones: una formal, que es la cantidad de votos suficientes; y la otra estrictamente judicial: Lo que un senador del Norte santafesino simplifica de esta manera: «Traferri es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?,entonces que primero lo demuestren, después no tenemos problemas en sacarle los fueros. Por ahora, es sólo una acusación. No vamos a dejar que lo metan preso, sin condena firme. Sería un antecedente muy grave para la institucionalidad de Santa Fe».

A ese humor, se le agregan las especulaciones sobre otras acusaciones a otros senadores, y el mismo senador redobla la apuesta y sentencia: » Parece que Sain lo tiene cooptado a Omar y que lo convenció de que tiene que llevarse puesto al peronismo. El problema es que Saín es porteño y no vuelve más a Santa Fe, Nosotros tenemos que seguir viviendo acá. Si Perotti tiene resuelto enfrentar a los que fuimos votados por la gente, y que además, fuimos los que lo ayudamos a ganar la elección en cada departamento, que se prepare: no vaya a ser que termine siendo al revés y el peronismo se lo termine llevando puesto a él»

El último mito se desprende de esa última frase del senador consultado : » No vaya a ser que Perotti tenga que salir a explicar de dónde sacó la plata para la campaña, y que esa plata provenga, por ejemplo, del juego ilegal: en ese caso, ¿ No será motivo para iniciarle un juicio político? Sacá tus conclusiones»