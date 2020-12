El Equipo de rastrillaje y seguimiento de pacientes con Covid-19 pide que se sumen más profesionales

A continuación, publicamos la carta abierta que proviene de profesionales de la salud que cumplen labores voluntarias en el Equipo de Rastrillaje Operativo:

"Comunidad de Sunchales, otra vez queremos hablarles desde el corazón. En este difícil y largo año de pandemia, la comunidad médica se ha organizado para afrontar una adversidad inédita y enorme de la mejor manera posible.

Muchos de los profesionales vienen redoblando sus responsabilidades asistenciales para poder llevar adelante el trabajo de rastrillaje y seguimiento de pacientes con COVID-19.

Es una obra que no se detiene en ningún momento. Este servicio, que no se brinda en casi ninguna ciudad del país, surge y se mantiene por empeño de personas que están convencidas de que la prevención es el aspecto clave y fundamental. Inculcamos la importancia del aislamiento, la necesidad de detectar a los contactos estrechos, contenemos emocionalmente a los enfermos que deben permanecer solos, y lo más importante, evitamos internaciones tardías que podrían colapsar nuestro sistema local de salud.

Miramos hacia el horizonte y nos parece ver una esperanza cercana. De todas formas, sentimos que transitamos un momento de cansancio general en la población y que, por obvias razones, también nos incluye y parece afectar nuestra capacidad de respuesta.

Apelamos a no olvidarnos de todo el esfuerzo que venimos haciendo, de las energías depositadas, de las personas que ya no están y no dejarnos vencer por el agotamiento.

Hacemos un llamado a renovar el compromiso. También lo hacemos extensivo para que más colegas se sumen a esta tarea, que más allá de los errores y sinsabores, nos llena de agradecimientos todos los días".

EQUIPO DE RASTRILLAJE Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON COVID-19