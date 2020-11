FederalA: Unión debuta el 9/12 en Gualeguaychú ante Juventud

El Consejo Federal dio a conocer el fixture y la forma de disputa del Torneo Federal A. Recordemos que este torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional y la posibilidad de un tercer ascenso frente a un club de la Primera B. Participarán 26 equipos, con Unión de Sunchales integrando la Zona Reválida Sur, en la cual estarán cinco equipos, ya que junto al Bicho Verde -que quedará libre en la primera fecha-, lo harán Sp. Belgrano de San Francisco, Juventud de Gualeguaychú, Boca Unidos de Corrientes y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

FIXTURE GRUPO DE UNION

Primera fecha (4-5/12): Boca Unidos vs Sportivo Belgrano y Def. de Belgrano vs Juventud Unida. Libre: Unión.

Segunda fecha: (09/12): Sportivo Belgrano vs Def. de Belgrano y Juventud Unida vs Unión. Libre: Boca Unidos.

Tercera fecha (13/12): Unión vs Sportivo Belgrano y Def. de Belgrano vs Boca Unidos. Libre: Juventud Unida.

Cuarta fecha (20/12): Sportivo Belgrano vs Juventud Unida y Boca Unidos vs Unión. Libre: Def. de Belgrano.

Quinta fecha (27/12): Juventud Unida vs Boca Unidos y Unión vs Def. de Belgrano. Libre: Sportivo Belgrano.

JUGADORES CON COVID

El plantel de Unión de Sunchales registró esta semana dos casos positivos de Covid. Se trata de los rafaelinos Lucas Quiroz y Franco Semino, quienes empezaron con síntomas la semana anterior y fueron automáticamente apartados del grupo de trabajo. Los dos están en buen estado de salud.

Asimismo, fueron aislados Nicolás Vitarelli Góngora y Facundo Barreto, quienes viajaban con los dos futbolistas afectados desde nuestra ciudad.



Este es el formato de la competencia que arrancará el 4 de diciembre:

ZONA SUR

Etapa clasificatoria: 14 clubes confirmaron su participación en el certamen. Estará integrada por los clubes que se ubicaron del 1er al 7mo lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20, Villa Mitre de Bahía Blanca, Maipú y Huracán Las Heras de Mendoza, Deportivo Madryn, Universitario de San Luis, Sansinena y Olimpo de Bahía Blanca.

Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos. El primero clasifica a la Etapa Final, para la disputa del primer ascenso a la Primera Nacional de la AFA. Los restantes seis clubes clasifican a la Etapa Reclasificatoria.

Etapa Reválida: estará integrada por los clubes que se ubicaron del 8vo al 14to lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20: Cipolletti, Camioneros, Estudiantes de San Luis, Sp. Desamparados, Círculo N. Otamendi, Peñarol de San Juan y Sol de Mayo de Viedma. Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos. El primero clasifica a la Etapa Reclasificatoria.

ZONA NORTE

Doce clubes confirmaron su participación en el certamen.

Etapa clasificatoria: estará integrada por los clubes que se ubicaron del 1er al 7mo lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20: Güemes de Santiago del Estero, Sarmiento y Chaco For Ever de Resistencia, Sportivo Las Parejas, Central Norte de Salta, DEPRO, Douglas Haig de Pergamino.

Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos. El primero clasifica a la Etapa Final, para la disputa del primer ascenso a la Primera Nacional de la AFA. Los restantes seis clubes clasifican a la Etapa Reclasificatoria.

Etapa Reválida: estará integrada por los clubes que se ubicaron del 8vo al 12do lugar, de la Tabla de Posiciones del Torneo Federal “A” 2019/20: Defensores de Villa Ramallo, Unión de Sunchales, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sp. Belgrano de San Francisco.

Se disputará todos contra todos, a una sola rueda de partidos. El primero clasifica a la Etapa Reclasificatoria.

ETAPA FINAL, PRIMER ASCENSO

La disputarán a un solo partido, en estadio neutral a designar por el Consejo Federal, el primero de la zona sur y el primero de la zona norte. El ganador asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2021. El perdedor clasifica a la Segunda Fase de la Etapa Reclasificatoria. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

ETAPA RECLASIFICATORIA PRIMERA FASE

Está integrada por los clubes que se ubicaron de la 2da a la 7ma posición en cada una de las zonas de la Etapa Clasificatoria y los ubicados en el 1er lugar de cada una de las zonas de la Etapa Revalida (Total: 14 clubes).

Se disputará por eliminación directa a un solo partido, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.

SEGUNDA FASE

Estará integrada por los siete clubes ganadores de la Primera Fase y el perdedor de la Etapa Final (Total: 8 clubes). Se disputará por eliminación directa a un solo partido, los cuatro ganadores clasifican a la Tercera Fase. El club perdedor de la Etapa Final ocupará la posición 1°. El resto de los clubes mantendrán el ordenamiento de la Primera Fase.

TERCERA FASE

Estará integrada por los cuatro clubes ganadores de la Segunda Fase, se disputara por eliminación directa a un solo partido, los dos ganadores clasifican a la Cuarta Fase.

CUARTA FASE

Estará integrada por los dos clubes ganadores de la Tercera fase, se disputará por eliminación directa a un solo partido. El ganador asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2021. El perdedor disputará un partido promocional con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA por un ascenso a la Primera Nacional Edición 2.021.