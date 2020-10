Agrupaciones Justicialistas: "Nuestro basural en terapia intensiva"

Este es el comunicado de las agrupaciones Justicialistas:

"Cuando las políticas públicas sólo son eslóganes de campaña - Nuestro basural en terapia intensiva"

En virtud que pasaron 5 años de esta gestión y el basural de la ciudad, en lugar de transformarse en un centro de reciclado como se planteó en la plataforma de campaña respectiva, está cada vez en peores condiciones.

-Que hace cuatro años, cuando se firmaba la escritura del terreno que supuestamente se usaría para la planta de tratamiento de residuos, la actual gestión expresaba: “Esto responde al compromiso del Municipio con el cuidado del Medio Ambiente y a la responsabilidad de fomentar una correcta gestión de los residuos de la ciudad en el marco del Programa Integral de Gestión Ambiental”. Palabras y firmas que aparentemente quedaron sin cumplimiento.

-Que no conocemos en qué estado está el proyecto de Centro de Tratamiento y mucho menos conocemos qué recursos se destinan al mismo (si es que se están destinando recursos).

-Que hay iniciados trámites ante Defensoría del Pueblo por parte de Unidad Ciudadana Sunchales solicitando que se interpongan las acciones pertinentes para un correcto tratamiento de los residuos generados en el municipio.

-Que la ciudadanía en general no conoce cuáles son las políticas públicas para evitar desastres ambientales.

Que la quema de basura, tal como se ha dado en reiteradas oportunidades últimamente, genera humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el medio ambiente.

-Que la inhalación del humo generado por esta quema es perjudicial para la salud ambiental y humana, generando a mediano plazo problemas graves en el sistema respiratorio de personas y animales.

-Que sólo se observa desidia y abandono en un lugar que ya debería estar convertido en un centro de tratamiento de residuos, por el bien de la comunidad y del medio ambiente.

-Que la provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, impulsa políticas públicas tendientes a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para resolver la problemática de los basurales a cielo abierto y que la ciudad debería aprovechar.

-Que estimamos oportuno no sólo aportar nuestra mirada para la solución del problema sino que además nos comprometemos a sumar nuestros esfuerzos si las autoridades pertinentes lo creen conveniente, pues creemos fehacientemente que en nuestra época, con tecnologías sumamente eficientes y sustentables para gestionar la basura y la energía, no nos podemos permitir tener en ningún lugar de nuestro país centros de contaminación masiva como en nuestra ciudad, mucho menos en una de las regiones más ricas de nuestro territorio.

Por todo ello, en representación de las agrupaciones que integramos, instamos a las autoridades municipales a trabajar para una solución sustentable al problema y a garantizar a la población que estos eventos no vuelvan a ocurrir, definiendo políticas y presupuesto para que así sea, so pena de imputar a los responsables al cargo de mal desempeño de funcionarios públicos, sumando nuestro reclamo al que oportunamente realizó Unidad Ciudadana Sunchales en el mes de junio pasado".