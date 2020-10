Se espera un trimestre con lluvias por debajo de lo normal en la provincia

Un 40 % de la provincia figura en situación de sequía excepcional. También se aguardan temperaturas por encima del promedio. La Niña y sus efectos en el intercambio entre océano y atmósfera. Se prevén precipitaciones para el inicio de la semana pero, por ahora, no alcanzan para cambiar el promedio.

Apenas 2.496 kilómetros cuadrados del territorio santafesino figuran en la categoría "No seco", según datos del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS). La superficie equivale a menos del 2 % del total. Otros 17.904 están en el casillero de "Anormalmente seco". El resto, es decir un área mayor al 84 %, se distribuye entre sequía moderada, severa, extrema y excepcional (a este último ítem corresponde casi el 40 %). Y la previsión para el último trimestre del año indica precipitaciones por debajo de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 300 milímetros en primavera.

"Esto no significa que no va a llover", aclara Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional. Es más, para el inicio de la semana se esperan lluvias para el centro y sur de la provincia, también para una zona de Entre Ríos, Corrientes y parte de Córdoba. Sin que eso signifique, al menos hasta ahora, que la previsión trimestral se vaya a modificar.

Fernández aporta información, explicaciones y gráficos para fundamentar el pronóstico que, como saben quienes dependen del clima para sus actividades económicas, va mucho más allá de la necesidad de llevar campera o paraguas antes de salir de casa.

Poco y nada

Las imágenes que ilustran las previsiones son del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa), un equipo de trabajo que compone el SMN además de organismos internacionales. El primer gráfico que describe Fernández en diálogo telefónico con este diario, mientras envía la captura por WhatsApp, es de la región del Litoral con sus estaciones meteorológicas, y puntos de colores que representan, de acuerdo a una escala, qué lugares se encuentran con sequía y en qué nivel de sequía: moderada, extrema, severa o excepcional.

"El sur y el centro de la provincia de Santa Fe se encuentran con sequías severas a extremas, mientras que el norte de la provincia atraviesa una sequía moderada". Es que allí mejoró un poco su situación debido a precipitaciones ocurridas en los últimos días que permitieron recuperar el nivel de agua en el suelo. Pero sigue siendo sequía.

Antes de seguir: ¿cómo se considera que hay sequía? "Según cuál es el problema que se presente, la definición de sequía será distinta. Los agrónomos, en general, suelen considerar el nivel de agua que extraen las raíces de las plantas, pero depende del cultivo porque puede haber agua a mayor profundidad y el cultivo no llega hasta allí". En cualquier caso se aplica el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI).

"En el centro y sur de Santa Fe hay sectores con más de 60 días en que no llueven más de 3 milímetros; lo mismo ocurre en parte de Córdoba y de Entre Ríos", explica la meteoróloga. Y tres milímetros pueden significar un alivio para algunos, pero en la humedad del suelo no tiene impacto.

También en el noreste del país se registra una sequía extrema: esto ocurre en parte de Chaco, Formosa y norte de Corrientes. "Pero la línea del este de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y centro y sur de Corrientes tuvo, en los últimos días, algunas lluvias que ayudaron" para aliviar la situación.



Foto: Gentileza

La Niña

Este es el diagnóstico hasta hoy ¿Qué se espera para los próximos meses? "El valor aproximado de precipitación normal para la provincia de Santa Fe durante la primavera es de 300 mm. Lo que nos dice el pronóstico climático trimestral es que hay una probabilidad media a alta del 40 o 50 % de que las precipitaciones se ubiquen por debajo de lo normal".

¿Cómo se interpreta esa probabilidad del 40 a 50 %?, ¿como el vaso medio lleno o medio vacío? "Una probabilidad del 40 a 50 % es alta", afirma Fernández y lo explica: "Partimos de tres categorías: la lluvia puede ser inferior a la normal, normal o superior a la normal. En condiciones normales cada categoría tiene un 33,3 % de probabilidades de ocurrir. Pero, en ocasiones, pueden ocurrir algunas 'cosas' en la atmósfera que hacen que alguna de esas categorías se vea más favorecida y aumente su probabilidad. Para este trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre, hay situaciones en la atmósfera que están favoreciendo a la categoría de lluvias inferiores a las normales, que pasó de una probabilidad del 33 % a casi un 50 %. Eso es muchísimo".

La pregunta que se impone es ¿qué son esas "cosas" que están pasando en la atmósfera? Ahora mismo "es muy posible que este pronóstico de lluvias inferiores a lo normal esté modulado por La Niña", dice Fernández y rápidamente añade: "Es un fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial y comienza con un enfriamiento de la superficie del océano en esta zona. La atmósfera y el océano están continuamente relacionados: muchos de los cambios que se producen en una repercuten en el otro (y viceversa). El océano está todo el tiempo entregando energía en forma de calor o humedad a la atmósfera; esa cantidad de energía es distinta cuando se está enfriando de cuando está a temperatura normal. Y es tan grande el océano que empieza a generar cambios suficientes como para que la atmósfera se comporte de forma distinta".

También más calor

Uno de los lugares en los que comienza a comportarse en forma distinta es el noreste de Argentina, "que resulta muy afectado cuando estamos en presencia del fenómeno de La Niña, precisamente porque puede provocar primaveras y veranos con menos lluvias a las habituales en la zona del Litoral. Y también suele repercutir en las temperaturas, con veranos más cálidos".

La provincia de Santa Fe no escapa a esa previsión: se espera un trimestre con temperaturas superiores a las normales, que están estimadas en una máxima de 26ª y una mínima de 14ª promedio.

"Es uno de los panoramas más complicados porque estamos hablando de lluvias por debajo de las normales con temperaturas más elevadas, y con un patrón que viene desde comienzos de año y que este pronóstico refuerza un poco más. Y se suma al tema de los incendios", apunta.

Otra aclaración: hay otras "señales" en otros lugares del océano que van a jugar a favor o en contra de La Niña; "son factores que suelen estar presentes durante un lapso más corto, de 15 ó 20 días.

Como decíamos, que se estimen lluvias por debajo de lo normal no significa que no vaya a llover. De hecho estamos entrando en la etapa más lluviosa del año y lo normal es que se reactiven las precipitaciones, pero esto ocurrirá con un nivel inferior que en otras temporadas sin influencia de La Niña.

Para el inicio de la semana se esperan lluvias que afectarán prácticamente a toda la provincia con mayores valores acumulados en el centro y sur, además de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y parte de Córdoba. Se esperan "eventos significativos" con algunos sectores que podrían tener valores de hasta 70 u 80 milímetros, "no en toda la zona, sino en áreas puntuales". Como anticipo de temporada, estas serán típicas lluvias de verano: desparejas e intensas. Pero mucha agua, toda en poco tiempo, no siempre redunda en buenos resultados: "una lluvia pareja de 30 mm., puede resultar más productiva que 100 mm. de golpe que erosionan el suelo", reflexiona Fernández. Y en eso coincidirán quienes desde enero miran al cielo y al suelo esperando por agua.

Foto: Gentileza

Saber para decidir

"Podemos hacer el mejor pronóstico pero si la gente no se entera ni lo entiende, no tiene sentido", dice la meteoróloga Cindy Fernández quien expone de esta manera la importancia de la comunicación en una materia tan sensible como el tiempo y el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional viene trabajando desde hace varios años en la difusión de sus productos a través de la web (smn.gob.ar) pero también en las redes sociales; una tarea en la que hizo punta en la región y está en línea con las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial que tiene en su vicepresidencia a Celeste Saulo, directora del organismo argentino.

"El pronóstico -aclara Fernández-, es mucho más que saber si llevo campera o paraguas. Lo que hacemos quienes trabajamos en meteorología es poner a disposición la información basada en la ciencia para que los distintos sectores de la sociedad accedan a ella y puedan tomar mejores decisiones".

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/263708-para-santa-fe-se-espera-un-trimestre-con-lluvias-por-debajo-de-lo-normal-informe-del-servicio-meteorologico-nacional-area-metropolitana.html]