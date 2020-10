Esperan habilitar otro tramo de la Autopista 34 antes de fin de año

A esta parte, las obras de la Autopista de la 34 viene presentando varios frentes de trabajo entre la Ruta Nacional N° 19 y Rafaela, en la Variante Oeste y en el tramo entre Ataliva y Sunchales, en el marco de una inversión del Gobierno Nacional de más de 13.500 millones de pesos. El ritmo es importante, a tal punto que se están realizando certificaciones por más de 350 millones de pesos mensuales para garantizar el volumen de obra tal cual se viene desarrollando a la fecha.

El jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, dialogó en exclusiva con CASTELLANOS donde adelantó que antes de fin de año estarán habilitados 10 km. de autopista al sur de Rafaela y Susana, zona en la que se encuentran llevando adelante distintos trabajos para ultimar detalles. El tramo se esperaba que pudiera estar habilitado para fines de octubre, pero “la demora en la entrega de materiales debido a la pandemia retrasó los tiempos previstos”, detalló Sanchez.

La idea de la obra es poder ir habilitando tramos que aporten en la seguridad del tránsito de la ruta. Por ese motivo los trabajos se concentran principalmente en la zona donde primero se pueden finalizar. Sánchez señaló que la relación con Vialidad Provincial viene siendo muy buena e incluso ya se han puesto a realizar gestiones debido a que varios puntos de intersecciones son comunes. Así ocurre en el cruce de la Variante de Rafaela y la Ruta 70, lugar donde se construirá un puente, ya que la RP 70 va a pasar por arriba de la Autopista, “todas estas cosas las vamos resolviendo de la mejor manera para que todo pueda llevarse adelante”.

Más de la mitad de la obra realizada



El jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional apuntó que la obra ya cuenta con un 51% en cuanto a su grado de avance y que la fecha de finalización de la obra es para diciembre del 2022, “tenemos un tramo bastante largo para llevar adelante, la parte gruesa que se ve es muy rápida como es la pavimentación, pero después vienen todos los detalles de terminación, todo lo que respecta a señalización, protecciones de las curvas, canteros al medio con las protecciones, y todo lleva su tiempo”, pero que “uno está haciendo todo lo posible para que esto siga y que realmente la autopista en unos años esté terminada y todos podamos transitar”.

Sánchez sostuvo que “nos hicimos cargo de algo muy engorroso y muy costoso por todo lo que sufrió en el medio. El costo no es el mismo, pasar de autovía a autopista genera una inversión mucho mayor que hoy está asumiendo el Gobierno Nacional con recursos propios. De autovía son 110 metros y en autopista son 120; en lugares donde ya está todo solucionado el corrimiento de alambrados se tuvo que ir a hablar con los productores o propietarios y afrontar deudas con los propietarios que tuvieron que solucionar para darle fin a una etapa y poder continuar con la obra. Ya hemos empezado a pagar los convenios en tiempo y forma, tenemos una muy buena respuesta de la gente que tiene que correr sus alambrados y con muchos ya hemos hablado, y la obra avanza en buena medida y no tenemos mayores inconvenientes, a no ser que tengamos problemas con el clima o la pandemia”.

Entre Ataliva y Sunchales



El ex presidente comunal de Ataliva se refirió también a la obra de autopista en el tramo de Ataliva a Sunchales, parte del trayecto que hoy quizás no avanza al mismo ritmo que la parte Sur, pero donde se encuentran realizando trabajos que también estaban contemplados en el anterior proyecto de Autovía así poder ir adelantando esa parte de la obra.



Las tareas que se realizan a la fecha corresponden a “alcantarillas para los desagües de la parte urbana por eso quizás se ve que va un poco más lento ya que estamos haciendo todas las bases de alcantarilla y en unos meses más ya vamos a tomar mayor ritmo, quizás cuando comiencen a ver repavimentación sobre la calzada, ahí la gente va a cambiar la óptica, pero creo que también se ve que estamos trabajando fuertemente y ya hemos hecho extracciones de árboles en la parte rural”.



Otro dato que no dejó pasar desapercibido es la reposición de árboles que vialidad llevará adelante ya que como lo manifestó el propio Sánchez las extracciones en esa zona rural implicaron que se tuvieran que quitar buenos ejemplares.



El tramo de la Ruta 34 de Ataliva a Sunchales sin lugar a dudas viene siendo un tramo muy discutido ya que hubo accidentes graves en la traza urbana de Sunchales. “Hemos hecho un esfuerzo importante”, pero aún lo que falta es la aprobación de la autopista sobre el tramo de la 13 hacia Sunchales que según reconoció Sánchez prácticamente “está al caer”, ya que las gestiones se vienen desarrollando con insistencia y perseverancia para darle mayor celeridad.