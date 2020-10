Festram: plan de lucha de 72 horas con paro de 48 para la próxima semana

Este es el comunicado emitido por FESTRAM:

"Los Intendentes volvieron a presentar la misma propuesta rechazada en la última reunión. El próximo miércoles habrá protestas callejeras, en rutas, instalación de carpas y concluirá con un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo, aunque los Sindicatos tomarán las medidas que consideren adecuadas según la situación epidemiológica, determinación de guardias mínimas y servicios esenciales de cada localidad.

Tras la suspensión de las medidas de fuerza esta semana, el día miércoles se concretó una nueva reunión de los representantes paritarios de Jefes Municipales y Comunales con la representación de FESTRAM, con la intención de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el cual no llegó a concretarse y se complica la continuidad del diálogo, tras las amenazas contra el gremio y los trabajadores.

Los Intendentes insisten en una política salarial con cifras que no van al sueldo básico, buscando imponer una parte como sumas remunerativas no bonificables y otra como sumas totalmente en “negro”, estas cifras NO impactan en los SUPLEMENTOS y ADICIONALES, dejando a su vez sin el aumento proporcional a jubilados y pensionados y a los trabajadores contratados y eventuales. Es decir, no avanzaron en ninguna propuesta superadora. Pero además mienten y confunden en los trascendidos con la prensa.

La oferta rechazada

Ofrecen $0 por Julio, y $3.000 como suma fija no remunerativa ni bonificable por AGOSTO.

Para SETIEMBRE 11% del Sueldo Básico como suma no bonificable y 4% suma no remunerativa no bonificable. Estos aumentos son sólo sobre el básico y no impactan en la totalidad del salario. Ejemplo: Una categoría 15 recibe en Setiembre un aumento de $2.500 (11+4), lo que para un ingreso efectivo de bolsillo en categoría media es el 6% real. En dinero efectivo es menor que lo ofrecido en propuestas anteriores.

Para OCTUBRE una suma equivalente al 14% del básico remunerativo y 4% sobre el básico en negro. Naturalmente no son acumulables. Para NOVIEMBRE un 18% del básico (14% remunerativa no bonificable + 4% en negro y para DICIEMBRE, 21% del básico remunerativo y 4% en negro.

Según esa propuesta, el garantizado consiste en un aumento de bolsillo de $3.500 pesos en Setiembre, $4.000 en Octubre, $4.500 en Noviembre y $5.000 en diciembre para todas las categorías. Nuevamente como decimos, un monto inferior a propuestas anteriores.

Asimismo, las Asignaciones Familiares permanecen congeladas en $3 la asignación por escolaridad primaria, $40 por cónyuge y $260 por hijo, cifra ésta que alcanza para comprar 600 gramos de carne picada.

La falta de conformación de los Comités Mixtos de Salud Laboral y la drástica decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores y trabajadoras santafesinas al COVID-19 como enfermedad profesional, deja expuesta la precariedad con que muchos compañeros y compañeras están desarrollando su labor y en donde la protección laboral ha empeorado notoriamente, a partir del impacto de la Pandemia en el ámbito de Municipios y Comunas y es otro de los ítems de relevancia que los paritarios de Intendentes y Presidentes Comunales no se han avenido a considerar.

Por todo lo expuesto, el Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM resolvió avanzar con un Plan de Lucha que contempla caravanas de protestas, instalación de carpas y cortes el día Miércoles 7 y un paro de 48 horas para los días jueves 8 y viernes 9 sin concurrencia a los lugares de trabajo, según la situación de extensión del COVID exigiendo el estricto cumplimento de las guardias mínimas y la aplicación de todos los protocolos de aislamiento. Los gremios reclamaron profundizar -en la siguiente semana- las medidas con un paro de 96 horas de no obtener una mejor propuesta que permita superar el conflicto".