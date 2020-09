FESTRAM ratificó el paro y le respondió a Intendentes y Presidentes Comunales

21 de septiembre de 2020

"Señores Intendentes y Presidentes de Comunas: No se trata así a los trabajadores. Mucho menos mintiendo y confundiendo sobre ofertas salariales, que no van al sueldo básico, sino por una parte como sumas remunerativas no bonificables y por otra como sumas totalmente en “negro”, dejando sin el aumento proporcional a jubilados y pensionados y a trabajadores contratados y eventuales" afirma el comunicado.