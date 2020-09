Polémica por la autorización a colegios privados a aumentar las cuotas

Educación 03 de septiembre de 2020 Por Darío Schueri - Santa Fe

En plena pandemia, autorizan a colegios privados a aumentar las cuotas hasta un 8 por ciento, “tope permitido, no quiere decir que todos los colegios van a cobrar ese monto”, aclaró el director provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci. El titular del SADOP Pedro Bayúgar le contestó de manera contundente: "El único que no se enteró que estamos en pandemia es el director provincial de enseñanza privada; hubo un acuerdo a nivel nacional que hasta que no se termine la pandemia no se iban a aumentar las cuotas de los colegios privados”, le reprochó.