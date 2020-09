Falleció Nelly Mazzola de Actis

A continuación, damos a conocer este cálido texto que nos envió Alicia Torassa:

"Nelly Mazzola de Actis falleció este 31 de agosto de2020, en la ciudad de Córdoba. Hacía ya trece años que no residía en nuestra ciudad pero con seguridad muchos sunchalenses la recuerdan. Fue docente de la Escuela Fiscal N°379 y la primera maestra de preescolar en esa institución y creo que de Sunchales. Tenía una disposición especial hacia los niños y sentía una atracción por los más pequeños. Fue una habilidosa artesana, trabajaba el cuero. Gran lectora, contaba con una rica y variada biblioteca. Donó sus libros a distintas instituciones cuando partió hacia Córdoba, allá por 2007. Junto a su esposo Walter Actis trabajó para que pudiera iniciarse “Otoño Feliz”. Integró la comisión del Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte” y fue presidenta de dicha entidad. Muchos vecinos la recordarán caminando o en su bicicleta, recorriendo las calles de nuestra ciudad. Cada vez que la visitamos nos decía: ”Saludos a Sunchales…”. No había nacido acá pero aquí se casó y formó su familia, aquí trabajó, aquí construyó lazos y afectos. Se emocionaba hasta las lágrimas cuando algún ex alumno le decía.” Adiós Sra. Nelly”. Hoy le decimos también sus amigos “Adiós Nelly” ".